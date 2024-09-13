https://ria.ru/20240913/ukraina-1972416176.html

В КНДР обвинили США в затягивании конфликта на Украине

В КНДР обвинили США в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 13.09.2024

В КНДР обвинили США в затягивании конфликта на Украине

Начальник отдела по внешней политике МИД КНДР заявил, что США своими действиями затягивают конфликт на Украине и дестабилизируют ситуацию в Европе, слова... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T04:35

2024-09-13T04:35

2024-09-13T04:35

в мире

сша

европа

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энтони блинкен

нато

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начальник отдела по внешней политике МИД КНДР заявил, что США своими действиями затягивают конфликт на Украине и дестабилизируют ситуацию в Европе, слова неназванного дипломата приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). В своем заявлении северокорейский дипломат сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен "оклеветал" основанное на взаимной выгоде сотрудничество России с другими суверенными государствами, назвав его угрозой для Европы. "Госсекретарь США пытается ввести международное сообщество в заблуждение, превращая черное в белое, но такая попытка не может ни прикрыть, ни отменить тот факт, что США являются основной причиной украинского кризиса, его продления и нестабильности ситуации в Европе", - заявил начальник отдела по внешней политике МИД КНДР. Дипломат добавил агентству, что США являются "преступниками", поскольку систематически поставляют вооружение на Украину, игнорируя при этом требования международного сообщества и общее стремление к мирному урегулированию конфликта. Он также подчеркнул ЦТАК, что именно США осуществляют поставки в Европу дальнобойных ракет, нацеленных на Россию, и организуют направленные против РФ военные учения под эгидой НАТО. "Все факты указывают на то, что США способствуют дальнейшему разжиганию конфликта и конфронтации НАТО и его агентов с Россией", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

сша

европа

россия

кндр (северная корея)

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в мире, сша, европа, россия, энтони блинкен, нато, кндр (северная корея)