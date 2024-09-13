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В КНДР обвинили США в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 13.09.2024
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04:35 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972416176.html
В КНДР обвинили США в затягивании конфликта на Украине
В КНДР обвинили США в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 13.09.2024
В КНДР обвинили США в затягивании конфликта на Украине
Начальник отдела по внешней политике МИД КНДР заявил, что США своими действиями затягивают конфликт на Украине и дестабилизируют ситуацию в Европе, слова... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T04:35
2024-09-13T04:35
в мире
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энтони блинкен
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начальник отдела по внешней политике МИД КНДР заявил, что США своими действиями затягивают конфликт на Украине и дестабилизируют ситуацию в Европе, слова неназванного дипломата приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). В своем заявлении северокорейский дипломат сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен "оклеветал" основанное на взаимной выгоде сотрудничество России с другими суверенными государствами, назвав его угрозой для Европы. "Госсекретарь США пытается ввести международное сообщество в заблуждение, превращая черное в белое, но такая попытка не может ни прикрыть, ни отменить тот факт, что США являются основной причиной украинского кризиса, его продления и нестабильности ситуации в Европе", - заявил начальник отдела по внешней политике МИД КНДР. Дипломат добавил агентству, что США являются "преступниками", поскольку систематически поставляют вооружение на Украину, игнорируя при этом требования международного сообщества и общее стремление к мирному урегулированию конфликта. Он также подчеркнул ЦТАК, что именно США осуществляют поставки в Европу дальнобойных ракет, нацеленных на Россию, и организуют направленные против РФ военные учения под эгидой НАТО. "Все факты указывают на то, что США способствуют дальнейшему разжиганию конфликта и конфронтации НАТО и его агентов с Россией", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
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сша
европа
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в мире, сша, европа, россия, энтони блинкен, нато, кндр (северная корея)
В мире, США, Европа, Россия, Энтони Блинкен, НАТО, КНДР (Северная Корея)
В КНДР обвинили США в затягивании конфликта на Украине

МИД КНДР: США затягивают конфликт на Украине и дестабилизируют ситуацию в Европе

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начальник отдела по внешней политике МИД КНДР заявил, что США своими действиями затягивают конфликт на Украине и дестабилизируют ситуацию в Европе, слова неназванного дипломата приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
В своем заявлении северокорейский дипломат сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен "оклеветал" основанное на взаимной выгоде сотрудничество России с другими суверенными государствами, назвав его угрозой для Европы.
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"Госсекретарь США пытается ввести международное сообщество в заблуждение, превращая черное в белое, но такая попытка не может ни прикрыть, ни отменить тот факт, что США являются основной причиной украинского кризиса, его продления и нестабильности ситуации в Европе", - заявил начальник отдела по внешней политике МИД КНДР.
Дипломат добавил агентству, что США являются "преступниками", поскольку систематически поставляют вооружение на Украину, игнорируя при этом требования международного сообщества и общее стремление к мирному урегулированию конфликта. Он также подчеркнул ЦТАК, что именно США осуществляют поставки в Европу дальнобойных ракет, нацеленных на Россию, и организуют направленные против РФ военные учения под эгидой НАТО.
"Все факты указывают на то, что США способствуют дальнейшему разжиганию конфликта и конфронтации НАТО и его агентов с Россией", - добавил дипломат.
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