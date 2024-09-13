В США рассказали о возможном плане Трампа по Украине
Джей-Ди Вэнс: план Трампа по Украине включит отказ Киева вступить в НАТО
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. План экс-президента США и кандидата в президенты страны Дональда Трампа по решению конфликта России и Украины может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между обеими странами и гарантию для РФ, что Киев не вступит в НАТО, заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в интервью YouTube-каналу Shawn Ryan Show.
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В интервью Вэнс рассказал про возможный план Трампа по решению конфликта между РФ и Украиной. По его словам, Трамп, вероятно, встретится с представителями России, Украины и стран Европы, которые также хотят окончания конфликта, за столом переговоров и попросит их определить, каким должен выглядеть мирный договор.
"И как он вероятно будет выглядеть, так это что-то вроде : текущая линия демаркации между РФ и Украиной будет демилитаризованной зоной, она будет сильно укреплена", - предположил Вэнс в интервью.
По словам Вэнса, по плану Трампа Украина должна получить суверенитет и дать России гарантии, что она откажется вступать в НАТО. По его словам, ФРГ и другие страны также профинансируют восстановление Украины.
"Украина получит суверенитет и Россия получит от Киева гарантию нейтральности, что Украина не присоединится к НАТО или любому другому альянсу", - добавил политик.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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