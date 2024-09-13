https://ria.ru/20240913/udary-1972621934.html

США могли втайне разрешить Украине бить по России, считает посол Антонов

США могли втайне разрешить Украине бить по России, считает посол Антонов - РИА Новости, 13.09.2024

США могли втайне разрешить Украине бить по России, считает посол Антонов

В Москве не исключают, что США уже могли втайне принять решение дать разрешение Киеву бить по территории России американскими дальнобойными ракетами, заявил... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:38

2024-09-13T21:38

2024-09-13T21:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве не исключают, что США уже могли втайне принять решение дать разрешение Киеву бить по территории России американскими дальнобойными ракетами, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Мне кажется, что американцы не остановятся. Не могу вам сказать, когда будет принято окончательное решение, которое можно объявить в средствах массовой информации, но задача продолжения борьбы с РФ различными способами не меняется", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24". "Сегодня Кирби заявил, что никаких решений на сей счет не принято. Но это не значит, что такие решения в тайне не приняты там, потому что мы сто раз уже узнавали постфактум о провокационных и враждебных действиях американцев против нас. Удивляться здесь не нужно", - добавил Антонов. Посол обратил внимание на планирующую в пятницу встречу президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера. "Я не знаю, какие будут результаты, но убежден, что американцы могли бы одернуть своих западных союзников в том, чтобы они умерили аппетиты. Но думаю, что вряд ли они будут это делать. А в Лондоне хватит русофобской злости для того, чтобы принять решение по использованию своих дальнобойных систем вглубь российской территории", - заключил Антонов. Ранее в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами. Он пояснил, что США не меняли подходов к ограничению на использование Киевом американского оружия и не станут объявлять о переменах по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240913/peregovory-1972620842.html

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https://ria.ru/20240913/atacms-1972565835.html

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