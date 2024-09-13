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Российские военные ударили по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 13.09.2024 (обновлено: 13:07 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/udary-1972474442.html
Российские военные ударили по резервам ВСУ в Сумской области
Российские военные ударили по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 13.09.2024
Российские военные ударили по резервам ВСУ в Сумской области
Российские войска нанесли удары по украинским резервам в Сумской области, заявили в Минобороны. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:13
2024-09-13T13:07
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумы
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по украинским резервам в Сумской области, заявили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Журавка, Ободы, Кондратовка, Катериновка, Речки, Степановка, Сумы, Павловка, Пустогород и Хотень", — говорится в сводке.В военном ведомстве добавили, что группировка "Север" продолжила наступление в Курской области и нанесла поражение формированиям 22-й и 44-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах сел Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, а также отбила контратаку в районе Обуховки и сорвала две попытки атак в направлении Камышевки и Борков.Кроме того, ВСУ трижды пытались прорваться через границу в направлении Нового Пути, Медвежьего и Веселого, но бойцы "Севера" при поддержке авиации и артиллерии отразили эти атаки.Российские войска также нанесли поражение 22-й, 61-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 1-й бригаде нацгвардии и 129-й бригаде теробороны в районах Борков, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Косицы, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Николаево-Дарьино, Покровского и Успеновки.За сутки ВСУ потеряли:Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились почти 12,8 тысячи солдат и 108 танков.
https://ria.ru/20240912/vsu-1972354642.html
https://ria.ru/20240913/vsu-1972468431.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумы
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумы
Российские военные ударили по резервам ВСУ в Сумской области

МО: ВС России нанесли удары по резервам 10 украинских бригад в Сумской области

© РИА НовостиАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по украинским резервам в Сумской области, заявили в Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Журавка, Ободы, Кондратовка, Катериновка, Речки, Степановка, Сумы, Павловка, Пустогород и Хотень", — говорится в сводке.
Военнослужащий группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Перерезать": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Курской области
12 сентября, 18:08
В военном ведомстве добавили, что группировка "Север" продолжила наступление в Курской области и нанесла поражение формированиям 22-й и 44-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах сел Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, а также отбила контратаку в районе Обуховки и сорвала две попытки атак в направлении Камышевки и Борков.
Кроме того, ВСУ трижды пытались прорваться через границу в направлении Нового Пути, Медвежьего и Веселого, но бойцы "Севера" при поддержке авиации и артиллерии отразили эти атаки.
Российские войска также нанесли поражение 22-й, 61-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 1-й бригаде нацгвардии и 129-й бригаде теробороны в районах Борков, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Косицы, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Николаево-Дарьино, Покровского и Успеновки.
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области
Вчера, 11:50
За сутки ВСУ потеряли:
  • 300 человек убитыми и ранеными;
  • 34 единицы бронетехники: семь танков, две БМП, три бронетранспортера и 22 боевые бронемашины;
  • артиллерийское орудие;
  • станцию РЭБ;
  • две инженерные машины разграждения;
  • восемь автомобилей.
Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились почти 12,8 тысячи солдат и 108 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сумы
 
 
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