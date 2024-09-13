https://ria.ru/20240913/udary-1972474442.html

Российские военные ударили по резервам ВСУ в Сумской области

Российские военные ударили по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 13.09.2024

Российские военные ударили по резервам ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли удары по украинским резервам в Сумской области, заявили в Минобороны. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:13

2024-09-13T12:13

2024-09-13T13:07

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сумы

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по украинским резервам в Сумской области, заявили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Журавка, Ободы, Кондратовка, Катериновка, Речки, Степановка, Сумы, Павловка, Пустогород и Хотень", — говорится в сводке.В военном ведомстве добавили, что группировка "Север" продолжила наступление в Курской области и нанесла поражение формированиям 22-й и 44-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах сел Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, а также отбила контратаку в районе Обуховки и сорвала две попытки атак в направлении Камышевки и Борков.Кроме того, ВСУ трижды пытались прорваться через границу в направлении Нового Пути, Медвежьего и Веселого, но бойцы "Севера" при поддержке авиации и артиллерии отразили эти атаки.Российские войска также нанесли поражение 22-й, 61-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 1-й бригаде нацгвардии и 129-й бригаде теробороны в районах Борков, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Косицы, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Николаево-Дарьино, Покровского и Успеновки.За сутки ВСУ потеряли:Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились почти 12,8 тысячи солдат и 108 танков.

https://ria.ru/20240912/vsu-1972354642.html

https://ria.ru/20240913/vsu-1972468431.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумы