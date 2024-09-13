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СМИ: США и Британия могут на ГА ООН заявить о снятии ограничений на удары - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 13.09.2024 (обновлено: 13:14 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/udary-1972469379.html
СМИ: США и Британия могут на ГА ООН заявить о снятии ограничений на удары
СМИ: США и Британия могут на ГА ООН заявить о снятии ограничений на удары - РИА Новости, 13.09.2024
СМИ: США и Британия могут на ГА ООН заявить о снятии ограничений на удары
США и Великобритания могут разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:53
2024-09-13T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
великобритания
джо байден
кир стармер
оон
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США и Великобритания могут разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, пишет газета Politico со ссылкой на источники."Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН", — говорится в публикации.Позиция РоссииВладимир Путин заявил 12 сентября, что страны НАТО сейчас обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.Президент отметил, что киевский режим уже и так наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Но когда речь заходит об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, нужно понимать, что такие операции возможны только при участии военнослужащих стран НАТО. Только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил российский лидер. Кроме того, такие удары предполагают использование разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, добавил он.Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.Дискуссии на ЗападеНа 13 сентября запланированы переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На них, как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.Ранее на этой неделе Байден сообщил, что вопрос о разрешении киевскому режиму применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации произошел раскол по этой теме.
https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html
https://ria.ru/20240912/zelenskij-1972217239.html
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972425933.html
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в мире, россия, сша, великобритания, джо байден, кир стармер, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Великобритания, Джо Байден, Кир Стармер, ООН, Вооруженные силы Украины
СМИ: США и Британия могут на ГА ООН заявить о снятии ограничений на удары

Politico: США и Британия могут на ГА ООН снять ограничения на удары ВСУ по РФ

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США и Великобритания могут разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Лондон и Киев пьют шампанское. Зря
Вчера, 08:00

Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН будет проходить в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Позиция России

Владимир Путин заявил 12 сентября, что страны НАТО сейчас обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
Президент отметил, что киевский режим уже и так наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Но когда речь заходит об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, нужно понимать, что такие операции возможны только при участии военнослужащих стран НАТО. Только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил российский лидер. Кроме того, такие удары предполагают использование разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России
12 сентября, 09:10
Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.

Дискуссии на Западе

На 13 сентября запланированы переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На них, как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.
Ранее на этой неделе Байден сообщил, что вопрос о разрешении киевскому режиму применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации произошел раскол по этой теме.
Работа танкового экипажа по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
СМИ раскрыли, как разрешение на удары вглубь России повлияет на Украину
Вчера, 07:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВеликобританияДжо БайденКир СтармерООНВооруженные силы Украины
 
 
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