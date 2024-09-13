https://ria.ru/20240913/udary-1972439947.html

Стармер заявил, что не даст в пятницу разрешение ВСУ на удары вглубь России

Стармер заявил, что не даст в пятницу разрешение ВСУ на удары вглубь России - РИА Новости, 13.09.2024

Стармер заявил, что не даст в пятницу разрешение ВСУ на удары вглубь России

Великобритания и США не собираются в пятницу на встрече лидеров двух стран давать Украине разрешение на использование западного вооружения для ударов по целям... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:48

2024-09-13T09:48

2024-09-13T12:16

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Великобритания и США не собираются в пятницу на встрече лидеров двух стран давать Украине разрешение на использование западного вооружения для ударов по целям на территории России, сообщает телеканал ITV со ссылкой на британского премьера Кира Стармера.Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь России."Однако он (Стармер. — Прим. ред.) дал понять, что во время его встречи в Белом доме с президентом Байденом в пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России", — говорится в сообщении телеканала.Британский премьер заявил об этом журналистам в самолете по пути в Вашингтон, уточняет ITV.Стармер указал на то, что решение о расширении возможностей применения ракет Storm Shadow является тактическим, в то время как его обсуждения с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии, отмечает телеканал.При этом глава британского правительства добавил, что с Белым домом будут согласованы новые стратегические рамки, которые затем определят окончательный ответ для Владимира Зеленского по использованию Storm Shadow, сказано в материале.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

https://ria.ru/20240713/rakety-1959381830.html

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в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, украина, кир стармер, джо байден