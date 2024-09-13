https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972523024.html

Ту-142 на учениях "Океан" провели поиск подлодок в Арктике

Ту-142 на учениях "Океан" провели поиск подлодок в Арктике - РИА Новости, 13.09.2024

Ту-142 на учениях "Океан" провели поиск подлодок в Арктике

Дальние противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота в рамках учения "Океан-2024" провели поиск подводных лодок в Арктике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:35

2024-09-13T14:35

2024-09-13T14:35

безопасность

россия

ссср

арктика

воздушно-космические силы россии

ту-142

су-33

северный флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594577771_0:139:2126:1335_1920x0_80_0_0_fa0b3fa646cf0624f1afb05814057ffe.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дальние противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота в рамках учения "Океан-2024" провели поиск подводных лодок в Арктике, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" два дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота вылетели на поиск подводных лодок в Арктической морской зоне", - говорится в сообщении. Отмечается, что при перелете в назначенные районы их прикрывали два истребителя Су-33. "В ходе лётной смены экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 отработали взаимодействие по поиску подводных лодок условного противника с противолодочными кораблями Северного флота, действующими в акваториях Баренцева и Восточно-Сибирского морей", - уточнили в МО РФ. Перед экипажами дальних противолодочных самолётов стояла задача обнаружить тактические группы кораблей условного противника и передать целеуказания корабельным ударным группам Северного флота. Полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html

https://ria.ru/20240910/minoborony-1971824176.html

https://ria.ru/20240913/floty-1972426739.html

россия

ссср

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, ссср, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-142, су-33, северный флот вмф россии