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Ту-142 на учениях "Океан" провели поиск подлодок в Арктике - РИА Новости, 13.09.2024
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14:35 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972523024.html
Ту-142 на учениях "Океан" провели поиск подлодок в Арктике
Ту-142 на учениях "Океан" провели поиск подлодок в Арктике - РИА Новости, 13.09.2024
Ту-142 на учениях "Океан" провели поиск подлодок в Арктике
Дальние противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота в рамках учения "Океан-2024" провели поиск подводных лодок в Арктике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:35
2024-09-13T14:35
безопасность
россия
ссср
арктика
воздушно-космические силы россии
ту-142
су-33
северный флот вмф россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дальние противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота в рамках учения "Океан-2024" провели поиск подводных лодок в Арктике, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" два дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота вылетели на поиск подводных лодок в Арктической морской зоне", - говорится в сообщении. Отмечается, что при перелете в назначенные районы их прикрывали два истребителя Су-33. "В ходе лётной смены экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 отработали взаимодействие по поиску подводных лодок условного противника с противолодочными кораблями Северного флота, действующими в акваториях Баренцева и Восточно-Сибирского морей", - уточнили в МО РФ. Перед экипажами дальних противолодочных самолётов стояла задача обнаружить тактические группы кораблей условного противника и передать целеуказания корабельным ударным группам Северного флота. Полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html
https://ria.ru/20240910/minoborony-1971824176.html
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безопасность, россия, ссср, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-142, су-33, северный флот вмф россии
Безопасность, Россия, СССР, Арктика, Воздушно-космические силы России, Ту-142, Су-33, Северный флот ВМФ России
Ту-142 на учениях "Океан" провели поиск подлодок в Арктике

Два самолета Ту-142 СФ провели поиск подлодок в Арктике на учениях "Океан"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСамолеты Ту-142
Самолеты Ту-142 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Самолеты Ту-142 . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дальние противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота в рамках учения "Океан-2024" провели поиск подводных лодок в Арктике, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" два дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота вылетели на поиск подводных лодок в Арктической морской зоне", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при перелете в назначенные районы их прикрывали два истребителя Су-33.
«
"В ходе лётной смены экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 отработали взаимодействие по поиску подводных лодок условного противника с противолодочными кораблями Северного флота, действующими в акваториях Баренцева и Восточно-Сибирского морей", - уточнили в МО РФ.
Перед экипажами дальних противолодочных самолётов стояла задача обнаружить тактические группы кораблей условного противника и передать целеуказания корабельным ударным группам Северного флота.
Полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств.
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Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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