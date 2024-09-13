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Ж/д коридора Россия-Монголия-КНР утвердили планы модернизации УБЖД - РИА Новости, 13.09.2024
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14:20 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ubzhd-1972517591.html
Ж/д коридора Россия-Монголия-КНР утвердили планы модернизации УБЖД
Ж/д коридора Россия-Монголия-КНР утвердили планы модернизации УБЖД - РИА Новости, 13.09.2024
Ж/д коридора Россия-Монголия-КНР утвердили планы модернизации УБЖД
Железные дороги коридора Россия - Монголия - Китай утвердили планы по увеличению грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге (УБЖД) почти в три раза - до... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:20
2024-09-13T14:20
экономика
монголия
россия
китай
ржд
восточно-сибирская железная дорога
улан-баторская железная дорога
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Железные дороги коридора Россия - Монголия - Китай утвердили планы по увеличению грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге (УБЖД) почти в три раза - до 90 миллионов тонн к 2050 году с нынешних 32,4 миллиона тонн, следует из сообщения РЖД. Протокол об утверждении планов увеличения грузопотока через железнодорожный коридор Россия – Монголия – Китай подписали руководители сопредельных железных дорог трёх государств в китайском городе Хух-Хото. В ежегодном заседании трёхсторонней комиссии приняли участие замглавы РЖД - начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов, начальник УБЖД Хишигжаргалын Хэрлэн и председатель совета директоров "Хух-хотойская железная дорога" Чжуан Хо. "Стороны подтвердили планы по увеличению объёмов грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге до 50 миллионов тонн к 2030 году и до 90 миллионов тонн к 2050 году. Для достижения поставленных целей с монгольской стороны на приграничных станциях Дзамын-Ууд и Сухэ-Батор реализуется ряд инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении РЖД в пятницу. В частности, на станции Дзамын-Ууд будет введен в эксплуатацию второй узкоколейный путь, который позволит принимать больше поездов с китайской железной дороги. Начались изыскательские работы по строительству нового терминала на станции Сухэ-Батор. Объём грузоперевозок УБЖД в 2023 году составил 32,4 миллиона тонн, что стало историческим рекордом. По итогам 8 месяцев 2024 года этот показатель составил 21,7 миллиона тонн, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. УБЖД создана в июне 1949 года на основе соглашения между правительствами СССР и Монголии с равным распределением долей в уставном капитале (50% на 50%). С 2009 года РЖД вступили в права доверительного управляющего российским пакетом акций.
https://ria.ru/20240909/rzhd-1971593529.html
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экономика, монголия, россия, китай, ржд, восточно-сибирская железная дорога, улан-баторская железная дорога
Экономика, Монголия, Россия, Китай, РЖД, Восточно-Сибирская железная дорога, Улан-Баторская железная дорога
Ж/д коридора Россия-Монголия-КНР утвердили планы модернизации УБЖД

Ж/д коридора Россия-Монголия-Китай утвердили планы роста грузоперевозок по УБЖД

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖ\д
Ж\д - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Железные дороги коридора Россия - Монголия - Китай утвердили планы по увеличению грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге (УБЖД) почти в три раза - до 90 миллионов тонн к 2050 году с нынешних 32,4 миллиона тонн, следует из сообщения РЖД.
Протокол об утверждении планов увеличения грузопотока через железнодорожный коридор Россия – Монголия – Китай подписали руководители сопредельных железных дорог трёх государств в китайском городе Хух-Хото. В ежегодном заседании трёхсторонней комиссии приняли участие замглавы РЖД - начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов, начальник УБЖД Хишигжаргалын Хэрлэн и председатель совета директоров "Хух-хотойская железная дорога" Чжуан Хо.
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9 сентября, 13:35
"Стороны подтвердили планы по увеличению объёмов грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге до 50 миллионов тонн к 2030 году и до 90 миллионов тонн к 2050 году. Для достижения поставленных целей с монгольской стороны на приграничных станциях Дзамын-Ууд и Сухэ-Батор реализуется ряд инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.
В частности, на станции Дзамын-Ууд будет введен в эксплуатацию второй узкоколейный путь, который позволит принимать больше поездов с китайской железной дороги. Начались изыскательские работы по строительству нового терминала на станции Сухэ-Батор.
Объём грузоперевозок УБЖД в 2023 году составил 32,4 миллиона тонн, что стало историческим рекордом. По итогам 8 месяцев 2024 года этот показатель составил 21,7 миллиона тонн, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
УБЖД создана в июне 1949 года на основе соглашения между правительствами СССР и Монголии с равным распределением долей в уставном капитале (50% на 50%). С 2009 года РЖД вступили в права доверительного управляющего российским пакетом акций.
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Россия и Монголия обсудили модернизацию УБЖД
3 сентября, 13:00
 
ЭкономикаМонголияРоссияКитайРЖДВосточно-Сибирская железная дорогаУлан-Баторская железная дорога
 
 
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