https://ria.ru/20240913/ubzhd-1972517591.html

Ж/д коридора Россия-Монголия-КНР утвердили планы модернизации УБЖД

Ж/д коридора Россия-Монголия-КНР утвердили планы модернизации УБЖД - РИА Новости, 13.09.2024

Ж/д коридора Россия-Монголия-КНР утвердили планы модернизации УБЖД

Железные дороги коридора Россия - Монголия - Китай утвердили планы по увеличению грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге (УБЖД) почти в три раза - до... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:20

2024-09-13T14:20

2024-09-13T14:20

экономика

монголия

россия

китай

ржд

восточно-сибирская железная дорога

улан-баторская железная дорога

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Железные дороги коридора Россия - Монголия - Китай утвердили планы по увеличению грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге (УБЖД) почти в три раза - до 90 миллионов тонн к 2050 году с нынешних 32,4 миллиона тонн, следует из сообщения РЖД. Протокол об утверждении планов увеличения грузопотока через железнодорожный коридор Россия – Монголия – Китай подписали руководители сопредельных железных дорог трёх государств в китайском городе Хух-Хото. В ежегодном заседании трёхсторонней комиссии приняли участие замглавы РЖД - начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов, начальник УБЖД Хишигжаргалын Хэрлэн и председатель совета директоров "Хух-хотойская железная дорога" Чжуан Хо. "Стороны подтвердили планы по увеличению объёмов грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге до 50 миллионов тонн к 2030 году и до 90 миллионов тонн к 2050 году. Для достижения поставленных целей с монгольской стороны на приграничных станциях Дзамын-Ууд и Сухэ-Батор реализуется ряд инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении РЖД в пятницу. В частности, на станции Дзамын-Ууд будет введен в эксплуатацию второй узкоколейный путь, который позволит принимать больше поездов с китайской железной дороги. Начались изыскательские работы по строительству нового терминала на станции Сухэ-Батор. Объём грузоперевозок УБЖД в 2023 году составил 32,4 миллиона тонн, что стало историческим рекордом. По итогам 8 месяцев 2024 года этот показатель составил 21,7 миллиона тонн, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. УБЖД создана в июне 1949 года на основе соглашения между правительствами СССР и Монголии с равным распределением долей в уставном капитале (50% на 50%). С 2009 года РЖД вступили в права доверительного управляющего российским пакетом акций.

https://ria.ru/20240909/rzhd-1971593529.html

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970222792.html

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экономика, монголия, россия, китай, ржд, восточно-сибирская железная дорога, улан-баторская железная дорога