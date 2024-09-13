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В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордно большую тыкву

В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордно большую тыкву - РИА Новости, 13.09.2024

В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордно большую тыкву

В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордно большую тыкву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:43

2024-09-13T16:43

2024-09-13T18:01

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордно большую тыкву, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходило на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Вес одной из пяти тыкв-гигантов составил 817 килограммов, тогда как прошлогодний рекорд — 771 килограмм. Новые данные внесут в Книгу рекордов России. Остальные тыквы-гиганты весят 301, 317, 508 и 771 килограмм. Выставка гигантских овощей откроется на территории "Аптекарского огорода" 14 сентября. На ней также представят большие лук, свеклу, кабачок, огурец и другие овощи.

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Самая большая тыква на выставке гигантских овощей в Москве В Москве перед выставкой гигантских овощей определили самую большую тыкву. Вес плода-победителя составил 817 кг, это рекорд России, который будет зарегистрирован официально. Сама выставка открывается в субботу на территории Ботанического сада МГУ. 2024-09-13T16:43 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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