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В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордно большую тыкву
В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордно большую тыкву - РИА Новости, 13.09.2024
В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордно большую тыкву
В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордно большую тыкву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:43
2024-09-13T16:43
2024-09-13T18:01
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордно большую тыкву, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходило на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Вес одной из пяти тыкв-гигантов составил 817 килограммов, тогда как прошлогодний рекорд — 771 килограмм. Новые данные внесут в Книгу рекордов России. Остальные тыквы-гиганты весят 301, 317, 508 и 771 килограмм. Выставка гигантских овощей откроется на территории "Аптекарского огорода" 14 сентября. На ней также представят большие лук, свеклу, кабачок, огурец и другие овощи.
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Самая большая тыква на выставке гигантских овощей в Москве
В Москве перед выставкой гигантских овощей определили самую большую тыкву.
Вес плода-победителя составил 817 кг, это рекорд России, который будет зарегистрирован официально. Сама выставка открывается в субботу на территории Ботанического сада МГУ.
2024-09-13T16:43
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Хорошие новости, Москва, Россия, Общество
В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордно большую тыкву
В Москве на выставке гигантского урожая взвесили рекордную тыкву весом 817 кг