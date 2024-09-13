https://ria.ru/20240913/turisty-1972423110.html

В Турции назвали последствия ограничений на наличные для туристов из России

В Турции назвали последствия ограничений на наличные для туристов из России - РИА Новости, 13.09.2024

В Турции назвали последствия ограничений на наличные для туристов из России

Возможное ограничение использования наличных в Турции может негативно отразиться на российских туристах, но данная мера пока в стадии обсуждения, заявил РИА... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:00

2024-09-13T07:00

2024-09-13T09:16

туризм

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стамбул

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СТАМБУЛ, 13 сен — РИА Новости. Возможное ограничение использования наличных в Турции может негативно отразиться на российских туристах, но данная мера пока в стадии обсуждения, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Турецкие власти планируют запретить оплату покупок стоимостью свыше семи тысяч лир (205 долларов, или почти 19 тысяч рублей) наличными, покупателям в случае нарушения придется заплатить штраф не менее пяти тысяч лир, сообщили ранее местные СМИ. В случае, если предложенное управлением по доходам изменение вступит в силу, любые покупки свыше семи тысяч лир необходимо будет оплачивать через почтовые отделения PTT, банки и финансовые учреждения-посредники. По словам Санджара, проект предложения еще не вступил в силу, поскольку пока является предложением, представленным для общественного обсуждения. "Цель проекта — увеличить сборы налогов. <…> Станет ли эта договоренность реальностью, зависит от отзывов общественности и окончательного варианта проекта", — пояснил Санджар. "Сейчас идут обсуждения того, как такие правила будут применяться в секторах, где использование наличных широко распространено, таких как туризм, и их возможного влияния на отрасль", — отметил Санджар. "Как отмечали и СМИ, если изменения вступят в силу в нынешнем виде, то могут возникнуть проблемы с оплатой у туристов, прибывающих из-за границы, в том числе туристов из России. Но на данный момент рано выносить окончательное суждение по этому вопросу", — подчеркнул собеседник агентства. По его словам, на основании отзывов представителей туриндустрии итоговая форма предложения может сильно отличаться от нынешнего проекта.Санджар заявил ранее РИА Новости, что российские туристы в Турции почти не тратят деньги за пределами отелей системы "все включено" из-за блокировки российских карт за рубежом. Министерство финансов Турции ранее начало широкомасштабные проверки с целью выявить компании и крупные корпорации, уклоняющиеся от выплаты налогов, на фоне обещания министра Мехмета Шимшека взимать высокие налоги с граждан с высоким доходом. Граждане Турции смогут получить "награду" в случае, если сообщат властям о предприятиях, уклоняющихся от налогов, вознаграждение составит 10% от суммы налога и штрафа с предприятия, говорил ранее министр. За первые семь месяцев Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных туристов, более 36% въехали в страну через Стамбул. За аналогичный период 2023 года страна приняла на 8,2% меньше туристов. Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане России (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, турецкие власти планируют по итогам года принять 60 миллионов туристов и получить 60 миллиардов долларов доходов от туриндустрии.

https://ria.ru/20240809/turtsija-1965098244.html

https://ria.ru/20240603/turtsiya-1950081192.html

турция

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в мире, турция, россия, стамбул, мехмет шимшек