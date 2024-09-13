https://ria.ru/20240913/turisty-1972413862.html

Росстат назвал число иностранных туристов, посетивших Россию в августе

Росстат назвал число иностранных туристов, посетивших Россию в августе - РИА Новости, 13.09.2024

Росстат назвал число иностранных туристов, посетивших Россию в августе

Максимальное за два года количество иностранных туристов посетило Россию в августе - 1,05 миллиона человек, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T03:48

2024-09-13T03:48

2024-09-13T03:48

туризм

новости - туризм

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Максимальное за два года количество иностранных туристов посетило Россию в августе - 1,05 миллиона человек, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата. Согласно информации статистического ведомства, число посетивших Россию иностранных туристов в августе второй месяц подряд превысило 1 миллион человек. В июле их было 1,02 миллиона, а в последний месяц лета - 1,05 миллиона человек. Данные ведомства показывают, что последний раз больше миллиона иностранных туристов въехали в Россию в сентябре 2022 года - также 1,05 миллиона человек. В целом за январь-август Россию посетили 6,07 миллиона иностранных туристов против 5,27 миллиона и 5,75 миллиона человек за аналогичный период 2023 и в 2022 годов соответственно. Росстат при оценке въездных туристских поездок учитывает путешественников, посещающих Россию на срок менее года с любой главной целью - отдых, деловая поездка или иная личная цель. Исключением являются поездки с целью трудоустройства и длительного обучения. Также не учитываются экипажи и команды общественных видов транспорта, дипломаты, сотрудники консульств и военнослужащие.

https://ria.ru/20240911/mintrans-1972141097.html

https://ria.ru/20240912/belorussiya-1972149830.html

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новости - туризм, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)