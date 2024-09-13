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Росстат назвал число иностранных туристов, посетивших Россию в августе - РИА Новости, 13.09.2024
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Туризм
 
03:48 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/turisty-1972413862.html
Росстат назвал число иностранных туристов, посетивших Россию в августе
Росстат назвал число иностранных туристов, посетивших Россию в августе - РИА Новости, 13.09.2024
Росстат назвал число иностранных туристов, посетивших Россию в августе
Максимальное за два года количество иностранных туристов посетило Россию в августе - 1,05 миллиона человек, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T03:48
2024-09-13T03:48
туризм
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россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Максимальное за два года количество иностранных туристов посетило Россию в августе - 1,05 миллиона человек, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата. Согласно информации статистического ведомства, число посетивших Россию иностранных туристов в августе второй месяц подряд превысило 1 миллион человек. В июле их было 1,02 миллиона, а в последний месяц лета - 1,05 миллиона человек. Данные ведомства показывают, что последний раз больше миллиона иностранных туристов въехали в Россию в сентябре 2022 года - также 1,05 миллиона человек. В целом за январь-август Россию посетили 6,07 миллиона иностранных туристов против 5,27 миллиона и 5,75 миллиона человек за аналогичный период 2023 и в 2022 годов соответственно. Росстат при оценке въездных туристских поездок учитывает путешественников, посещающих Россию на срок менее года с любой главной целью - отдых, деловая поездка или иная личная цель. Исключением являются поездки с целью трудоустройства и длительного обучения. Также не учитываются экипажи и команды общественных видов транспорта, дипломаты, сотрудники консульств и военнослужащие.
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новости - туризм, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат назвал число иностранных туристов, посетивших Россию в августе

Росстат: Россию в августе посетило максимальное за два года число туристов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Максимальное за два года количество иностранных туристов посетило Россию в августе - 1,05 миллиона человек, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата.
Согласно информации статистического ведомства, число посетивших Россию иностранных туристов в августе второй месяц подряд превысило 1 миллион человек. В июле их было 1,02 миллиона, а в последний месяц лета - 1,05 миллиона человек.
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Данные ведомства показывают, что последний раз больше миллиона иностранных туристов въехали в Россию в сентябре 2022 года - также 1,05 миллиона человек.
В целом за январь-август Россию посетили 6,07 миллиона иностранных туристов против 5,27 миллиона и 5,75 миллиона человек за аналогичный период 2023 и в 2022 годов соответственно.
Росстат при оценке въездных туристских поездок учитывает путешественников, посещающих Россию на срок менее года с любой главной целью - отдых, деловая поездка или иная личная цель. Исключением являются поездки с целью трудоустройства и длительного обучения. Также не учитываются экипажи и команды общественных видов транспорта, дипломаты, сотрудники консульств и военнослужащие.
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