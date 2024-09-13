Рейтинг@Mail.ru
Эксперт усомнился, что ключевая ставка превысит 20 процентов в этом году - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/tsb-1972566423.html
Эксперт усомнился, что ключевая ставка превысит 20 процентов в этом году
Эксперт усомнился, что ключевая ставка превысит 20 процентов в этом году - РИА Новости, 13.09.2024
Эксперт усомнился, что ключевая ставка превысит 20 процентов в этом году
Банк России в этом году вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20%, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:09
2024-09-13T17:09
экономика
россия
максим осадчий
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972520222_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_331b41971ec00d415dbe78475067d42e.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России в этом году вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20%, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, Центробанк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%, в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше 20%. "Поднимать ставку выше 20% регулятор в этом году вряд ли решится", - считает Осадчий, однако он не исключил, что ставка будет повышена до 20% до конца года. По его словам, большинство аналитиков в последние дни ожидало, что ЦБ на этот раз воздержится от повышения ключевой ставки, повышение ее на 1 процентный пункт считалось менее вероятным событием. Эксперт уверен, что сентябрьское повышение ключевой ставки до 19% будет способствовать снижению инфляционного давления из-за ослабления спроса на кредитные ресурсы. "Другое следствие роста ставки – охлаждение "перегретой" экономики, снижение темпа роста ВВП", - добавил он.
https://ria.ru/20240913/tsb-1972547973.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972520222_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_941d4c54069965501b75f94c9ca14ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим осадчий, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Максим Осадчий, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперт усомнился, что ключевая ставка превысит 20 процентов в этом году

Аналитик Осадчий: ЦБ в этом году вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Центральный банк Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России в этом году вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20%, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, Центробанк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%, в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше 20%.
"Поднимать ставку выше 20% регулятор в этом году вряд ли решится", - считает Осадчий, однако он не исключил, что ставка будет повышена до 20% до конца года.
По его словам, большинство аналитиков в последние дни ожидало, что ЦБ на этот раз воздержится от повышения ключевой ставки, повышение ее на 1 процентный пункт считалось менее вероятным событием.
Эксперт уверен, что сентябрьское повышение ключевой ставки до 19% будет способствовать снижению инфляционного давления из-за ослабления спроса на кредитные ресурсы. "Другое следствие роста ставки – охлаждение "перегретой" экономики, снижение темпа роста ВВП", - добавил он.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Набиуллина объяснила, зачем ЦБ повышает ключевую ставку
Вчера, 16:02
 
ЭкономикаРоссияМаксим ОсадчийЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала