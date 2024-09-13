https://ria.ru/20240913/tsb-1972566423.html

Эксперт усомнился, что ключевая ставка превысит 20 процентов в этом году

Эксперт усомнился, что ключевая ставка превысит 20 процентов в этом году - РИА Новости, 13.09.2024

Эксперт усомнился, что ключевая ставка превысит 20 процентов в этом году

Банк России в этом году вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20%, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:09

2024-09-13T17:09

2024-09-13T17:09

экономика

россия

максим осадчий

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России в этом году вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20%, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, Центробанк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%, в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше 20%. "Поднимать ставку выше 20% регулятор в этом году вряд ли решится", - считает Осадчий, однако он не исключил, что ставка будет повышена до 20% до конца года. По его словам, большинство аналитиков в последние дни ожидало, что ЦБ на этот раз воздержится от повышения ключевой ставки, повышение ее на 1 процентный пункт считалось менее вероятным событием. Эксперт уверен, что сентябрьское повышение ключевой ставки до 19% будет способствовать снижению инфляционного давления из-за ослабления спроса на кредитные ресурсы. "Другое следствие роста ставки – охлаждение "перегретой" экономики, снижение темпа роста ВВП", - добавил он.

https://ria.ru/20240913/tsb-1972547973.html

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экономика, россия, максим осадчий, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)