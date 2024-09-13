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Российская экономика находится в рамках базового сценария, заявили в ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024
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16:24 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/tsb-1972552656.html
Российская экономика находится в рамках базового сценария, заявили в ЦБ
Российская экономика находится в рамках базового сценария, заявили в ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024
Российская экономика находится в рамках базового сценария, заявили в ЦБ
Российская экономика пока находится в рамках базового сценария ЦБ РФ за исключением инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:24
2024-09-13T16:24
экономика
цены на нефть
россия
эльвира набиуллина
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российская экономика пока находится в рамках базового сценария ЦБ РФ за исключением инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы считаем, что пока находимся в рамках базового сценария. Но тем не менее инфляция развивается, конечно, и устойчивые компоненты инфляции выше того, что у нас есть в базовом сценарии", – сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, находится ли Россия в базовом сценарии или произошел сдвиг в сторону рискового сценария. "Что касается снижения цен на нефть, насколько это надо будет учитывать в базовом сценарии, мы будем смотреть в октябре. Безусловно, мы анализируем внешний сектор", – добавила Набиуллина, отметив, что снижение цен на нефть является проинфляционным риском для базового сценария. Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин подчеркнул, что рисковый сценарий – это серьезный, стрессовый сценарий. "Поэтому сдвигаться туда постепенно, наверное, мир не будет. Это сценарий, аналогичный по своей конфигурации глобальному финансовому кризису 2007-20088 года. В него мир скатился довольно стремительно, а не постепенно", - сказал он.
https://ria.ru/20240913/tsb-1972550279.html
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экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Российская экономика находится в рамках базового сценария, заявили в ЦБ

ЦБ: российская экономика находится в рамках базового сценария, кроме ипотеки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российская экономика пока находится в рамках базового сценария ЦБ РФ за исключением инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем, что пока находимся в рамках базового сценария. Но тем не менее инфляция развивается, конечно, и устойчивые компоненты инфляции выше того, что у нас есть в базовом сценарии", – сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, находится ли Россия в базовом сценарии или произошел сдвиг в сторону рискового сценария.
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"Что касается снижения цен на нефть, насколько это надо будет учитывать в базовом сценарии, мы будем смотреть в октябре. Безусловно, мы анализируем внешний сектор", – добавила Набиуллина, отметив, что снижение цен на нефть является проинфляционным риском для базового сценария.
Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин подчеркнул, что рисковый сценарий – это серьезный, стрессовый сценарий. "Поэтому сдвигаться туда постепенно, наверное, мир не будет. Это сценарий, аналогичный по своей конфигурации глобальному финансовому кризису 2007-20088 года. В него мир скатился довольно стремительно, а не постепенно", - сказал он.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЭльвира НабиуллинаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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