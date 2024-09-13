https://ria.ru/20240913/tsb-1972552656.html

Российская экономика находится в рамках базового сценария, заявили в ЦБ

Российская экономика находится в рамках базового сценария, заявили в ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024

Российская экономика находится в рамках базового сценария, заявили в ЦБ

Российская экономика пока находится в рамках базового сценария ЦБ РФ за исключением инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:24

2024-09-13T16:24

2024-09-13T16:24

экономика

цены на нефть

россия

эльвира набиуллина

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российская экономика пока находится в рамках базового сценария ЦБ РФ за исключением инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы считаем, что пока находимся в рамках базового сценария. Но тем не менее инфляция развивается, конечно, и устойчивые компоненты инфляции выше того, что у нас есть в базовом сценарии", – сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, находится ли Россия в базовом сценарии или произошел сдвиг в сторону рискового сценария. "Что касается снижения цен на нефть, насколько это надо будет учитывать в базовом сценарии, мы будем смотреть в октябре. Безусловно, мы анализируем внешний сектор", – добавила Набиуллина, отметив, что снижение цен на нефть является проинфляционным риском для базового сценария. Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин подчеркнул, что рисковый сценарий – это серьезный, стрессовый сценарий. "Поэтому сдвигаться туда постепенно, наверное, мир не будет. Это сценарий, аналогичный по своей конфигурации глобальному финансовому кризису 2007-20088 года. В него мир скатился довольно стремительно, а не постепенно", - сказал он.

https://ria.ru/20240913/tsb-1972550279.html

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экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)