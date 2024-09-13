https://ria.ru/20240913/tsb-1972547973.html
Набиуллина объяснила, зачем ЦБ повышает ключевую ставку
Набиуллина объяснила, зачем ЦБ повышает ключевую ставку - РИА Новости, 13.09.2024
Набиуллина объяснила, зачем ЦБ повышает ключевую ставку
ЦБ повышает ключевую ставку для того, чтобы избежать рисков стагфляции в России после перегрева экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:02
2024-09-13T16:02
2024-09-13T16:14
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ повышает ключевую ставку для того, чтобы избежать рисков стагфляции в России после перегрева экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Что касается риска стагфляции, ну, наверное, его боятся все центральные банки, и не только центральные банки, и правительство. Это когда инфляция растет, а экономический рост по сути дела остановился. И, конечно, вот в ситуации перегрева и дефицита рабочей силы нам очень важно этот сценарий избежать. И поэтому мы принимаем те решения по ключевой ставке, по повышению ключевой ставки, для того, чтобы не было предпосылок перейти к этому сценарию", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, насколько сейчас реальна угроза стагфляции в РФ.ЦБ РФ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя ее до 16%.В нынешнем году ЦБ впервые повысил ключевую ставку 26 июля - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, а 13 сентября - еще на 1 процентный пункт, до 19%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила, зачем ЦБ повышает ключевую ставку
Набиуллина: ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы избежать стагфляции
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ повышает ключевую ставку для того, чтобы избежать рисков стагфляции в России после перегрева экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Что касается риска стагфляции, ну, наверное, его боятся все центральные банки, и не только центральные банки, и правительство. Это когда инфляция растет, а экономический рост по сути дела остановился. И, конечно, вот в ситуации перегрева и дефицита рабочей силы нам очень важно этот сценарий избежать. И поэтому мы принимаем те решения по ключевой ставке, по повышению ключевой ставки, для того, чтобы не было предпосылок перейти к этому сценарию", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, насколько сейчас реальна угроза стагфляции в РФ.
ЦБ РФ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя ее до 16%.
В нынешнем году ЦБ впервые повысил ключевую ставку 26 июля - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, а 13 сентября - еще на 1 процентный пункт, до 19%.