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ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте - РИА Новости, 13.09.2024
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15:54 13.09.2024 (обновлено: 16:02 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/tsb-1972545789.html
ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте
ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте
ЦБ РФ предписал российским дочкам иностранных банков не отказывать клиентам в переводах в валюте и не создавать технические препятствия для них, заявила глава... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:54
2024-09-13T16:02
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ предписал российским дочкам иностранных банков не отказывать клиентам в переводах в валюте и не создавать технические препятствия для них, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания, которые запрещают отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону", - сказала она.
https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972543884.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте

ЦБ запретил дочкам иностранных банков в России отказывать в переводах в валюте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ предписал российским дочкам иностранных банков не отказывать клиентам в переводах в валюте и не создавать технические препятствия для них, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания, которые запрещают отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону", - сказала она.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Набиуллина рассказала, с чем связано снижение мировых цен на нефть
Вчера, 15:46
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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