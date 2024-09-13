https://ria.ru/20240913/tsb-1972545789.html

ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте

ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте

ЦБ РФ предписал российским дочкам иностранных банков не отказывать клиентам в переводах в валюте и не создавать технические препятствия для них, заявила глава... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:54

2024-09-13T15:54

2024-09-13T16:02

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ предписал российским дочкам иностранных банков не отказывать клиентам в переводах в валюте и не создавать технические препятствия для них, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания, которые запрещают отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону", - сказала она.

https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972543884.html

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2024

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)