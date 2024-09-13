https://ria.ru/20240913/tsb-1972544918.html
Набиуллина рассказала о политике девалютизации баланса банков
Набиуллина рассказала о политике девалютизации баланса банков - РИА Новости, 13.09.2024
Набиуллина рассказала о политике девалютизации баланса банков
Необходимо продолжить политику девалютизации баланса российских банков в долгосрочном плане, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:51
2024-09-13T15:51
2024-09-13T16:18
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Необходимо продолжить политику девалютизации баланса российских банков в долгосрочном плане, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В долгосрочном плане мы считаем, что необходимо продолжить политику по девалютизации балансов банков... при необходимости мы задействуем инструмент макропруденциальных надбавок по валютным кредитам", - сказала сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.ЦБ ранее сообщал, что с конца 2023 года банки наращивали валютное корпоративное кредитование (при этом не только замещали "токсичные" ссуды, но и выдавали новые кредиты в юанях), одновременно сокращая объем ликвидных активов в юанях. Это объясняет потребность организаций в краткосрочных юанях. Однако в условиях действия валютных ограничений основным источником фондирования для банков являются депозиты компаний, которые достаточно волатильны. ЦБ предупреждал, что если начнется отток депозитов, то для балансировки открытой валютной позиции банки вынуждены будут обращаться к валютным свопам.
https://ria.ru/20240913/tsb-1972543616.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ипотека
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека
Набиуллина рассказала о политике девалютизации баланса банков
Набиуллина призвала продолжить политику девалютизации баланса банков