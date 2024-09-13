https://ria.ru/20240913/tsb-1972543616.html

ЦБ заявили о невозможности увеличивать предложение по валютному свопу

ЦБ заявили о невозможности увеличивать предложение по валютному свопу - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ заявили о невозможности увеличивать предложение по валютному свопу

Банки РФ на фоне проблем с валютной ликвидностью активно использовали своп, но ЦБ не готов постоянно увеличивать предложение и намерен сокращать лимит... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:45

2024-09-13T15:45

2024-09-13T15:45

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банки РФ на фоне проблем с валютной ликвидностью активно использовали своп, но ЦБ не готов постоянно увеличивать предложение и намерен сокращать лимит предоставления ликвидности по валютному свопу, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В последнее время из-за тех проблем, которые происходили на валютном рынке, на юаневом, банки стали активно использовать своп Банка России в качестве инструмента фондирования и закрытия открытой валютной позиции", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Мы видим, что наши операции стали проводиться практически на постоянной основе. Но цель нашего инструмента - своп - это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования, поэтому дальше увеличивать предложение свопов для того, чтобы выполнять несвойственную функцию мы не считаем важным... Также мы намерены постепенно сокращать лимит данного инструмента", - добавила она.

https://ria.ru/20240913/tsb-1972538883.html

россия

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)