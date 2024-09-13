https://ria.ru/20240913/tsb-1972542066.html

ЦБ заявил о росте доли корпоративных кредитов с плавающей ставкой

ЦБ заявил о росте доли корпоративных кредитов с плавающей ставкой - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ заявил о росте доли корпоративных кредитов с плавающей ставкой

Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков РФ выросла, но пока тревожных сигналов нет, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:39

2024-09-13T15:39

2024-09-13T15:39

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков РФ выросла, но пока тревожных сигналов нет, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "С кредитами по плавающей ставке... Действительно, доля таких кредитов выросла в корпоративном портфеле, многие компании активно брали кредиты по плавающей ставке, ожидая скорого снижения ставки... Мы внимательно смотрим за этим, но пока, на наш взгляд, очень тревожных сигналов нет, потому что действительно кредиты хорошо обслуживаются, есть подушка безопасности и банки в общем-то управляют этими рисками", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20240913/stavka-1972540052.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)