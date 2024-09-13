https://ria.ru/20240913/tsb-1972538883.html

Набиуллина ответила, возможно ли возвращение инфляции к четырем процентам

Набиуллина ответила, возможно ли возвращение инфляции к четырем процентам - РИА Новости, 13.09.2024

Набиуллина ответила, возможно ли возвращение инфляции к четырем процентам

ЦБ РФ считает, что возвращение инфляции в России в 2025 году к цели в 4% достижимо, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:29

2024-09-13T15:29

2024-09-13T15:36

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ считает, что возвращение инфляции в России в 2025 году к цели в 4% достижимо, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы считаем, что это достижимо в следующем году, и мы проводим политику, чтобы этого достичь", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции, комментируя возвращении инфляции в 4%."Мы уточним траекторию ключевой ставки, когда будем обновлять прогноз в октябре. Мы дадим обновленный прогноз траектории ключевой ставки, которая необходима в базовом сценарии для возвращении инфляции к 4%", - добавила она.

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россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, цены на нефть, экономика