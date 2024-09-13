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Набиуллина ответила, возможно ли возвращение инфляции к четырем процентам - РИА Новости, 13.09.2024
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15:29 13.09.2024 (обновлено: 15:36 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/tsb-1972538883.html
Набиуллина ответила, возможно ли возвращение инфляции к четырем процентам
Набиуллина ответила, возможно ли возвращение инфляции к четырем процентам - РИА Новости, 13.09.2024
Набиуллина ответила, возможно ли возвращение инфляции к четырем процентам
ЦБ РФ считает, что возвращение инфляции в России в 2025 году к цели в 4% достижимо, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:29
2024-09-13T15:36
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ считает, что возвращение инфляции в России в 2025 году к цели в 4% достижимо, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы считаем, что это достижимо в следующем году, и мы проводим политику, чтобы этого достичь", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции, комментируя возвращении инфляции в 4%."Мы уточним траекторию ключевой ставки, когда будем обновлять прогноз в октябре. Мы дадим обновленный прогноз траектории ключевой ставки, которая необходима в базовом сценарии для возвращении инфляции к 4%", - добавила она.
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россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, цены на нефть, экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Цены на нефть, Экономика
Набиуллина ответила, возможно ли возвращение инфляции к четырем процентам

Набиуллина: возвращение инфляции к цели в четыре процента в 2025 году достижимо

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ считает, что возвращение инфляции в России в 2025 году к цели в 4% достижимо, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем, что это достижимо в следующем году, и мы проводим политику, чтобы этого достичь", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции, комментируя возвращении инфляции в 4%.
"Мы уточним траекторию ключевой ставки, когда будем обновлять прогноз в октябре. Мы дадим обновленный прогноз траектории ключевой ставки, которая необходима в базовом сценарии для возвращении инфляции к 4%", - добавила она.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаЦены на нефтьЭкономика
 
 
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