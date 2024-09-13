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ЦБ рассматривал три варианта решения по ключевой ставке
ЦБ рассматривал три варианта решения по ключевой ставке - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ рассматривал три варианта решения по ключевой ставке
Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: сохранение, повышение на 1 процентный пункт и на 2... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:27
2024-09-13T15:27
2024-09-13T15:27
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: сохранение, повышение на 1 процентный пункт и на 2 процентных пункта, заявила глава ЦБ Банка России Эльвира Набиуллина. "На заседании мы рассматривали три варианта: сохранение ставки, повышение до 19% и повышение ставки до 20%. Но предметно рассматривали шаг повышения - до 19%, до 20% - после выхода особенно статистики по инфляции в июле, в августе, последнем месяце, предметно обсуждали шаг повышения ставки", - сказала она. ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.
https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972536351.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассматривал три варианта решения по ключевой ставке
Набиуллина: ЦБ рассматривал сохранение и повышение ставки на один или два пункта