https://ria.ru/20240913/tsb-1972538179.html

ЦБ рассматривал три варианта решения по ключевой ставке

ЦБ рассматривал три варианта решения по ключевой ставке - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ рассматривал три варианта решения по ключевой ставке

Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: сохранение, повышение на 1 процентный пункт и на 2... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:27

2024-09-13T15:27

2024-09-13T15:27

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: сохранение, повышение на 1 процентный пункт и на 2 процентных пункта, заявила глава ЦБ Банка России Эльвира Набиуллина. "На заседании мы рассматривали три варианта: сохранение ставки, повышение до 19% и повышение ставки до 20%. Но предметно рассматривали шаг повышения - до 19%, до 20% - после выхода особенно статистики по инфляции в июле, в августе, последнем месяце, предметно обсуждали шаг повышения ставки", - сказала она. ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.

https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972536351.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)