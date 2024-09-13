https://ria.ru/20240913/tsb-1972504827.html
ЦБ заявил о замедлении роста российской экономики
ЦБ заявил о замедлении роста российской экономики - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ заявил о замедлении роста российской экономики
Данные по ВВП за второй квартал и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на некоторое замедление роста экономики РФ, сообщил Банк России по итогам... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:46
2024-09-13T13:46
2024-09-13T13:46
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Данные по ВВП за второй квартал и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на некоторое замедление роста экономики РФ, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Данные по ВВП за II квартал 2024 года и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на то, что рост российской экономики несколько замедлился", - говорится в сообщении регулятора. Как поясняет ЦБ, данное замедление, вероятно, в основном связано не с охлаждением внутреннего спроса, а с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса. "Об этом свидетельствует высокое текущее инфляционное давление. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - говорится в релизе. ЦБ РФ 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.
https://ria.ru/20240913/tsb-1972504061.html
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о замедлении роста российской экономики
ЦБ: данные по ВВП за второй квартал указывают на замедление роста экономики
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Данные по ВВП за второй квартал и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на некоторое замедление роста экономики РФ, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Данные по ВВП за II квартал 2024 года и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на то, что рост российской экономики несколько замедлился", - говорится в сообщении регулятора.
Как поясняет ЦБ, данное замедление, вероятно, в основном связано не с охлаждением внутреннего спроса, а с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса.
"Об этом свидетельствует высокое текущее инфляционное давление. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - говорится в релизе.
ЦБ РФ 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.