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Рост кредитования в России остается высоким, заявили в ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024
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13:46 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/tsb-1972504676.html
Рост кредитования в России остается высоким, заявили в ЦБ
Рост кредитования в России остается высоким, заявили в ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024
Рост кредитования в России остается высоким, заявили в ЦБ
Общий рост кредитования в РФ остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте, при этом ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:46
2024-09-13T13:46
экономика
ипотека
россия
центральный банк рф (цб рф)
кредит
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Общий рост кредитования в РФ остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте, при этом ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок, говорится в сообщении Центробанка. "Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте. Ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок", - говорится в сообщении. "В замедлении потребительского кредитования отражаются как эффекты проводимой денежно-кредитной политики, так и принятые ранее макропруденциальные меры. Вместе с тем темпы роста корпоративного кредитования пока остаются повышенными из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту", - добавляется там же. Ранее в пятницу ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф), кредит
Экономика, Ипотека, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Кредит
Рост кредитования в России остается высоким, заявили в ЦБ

ЦБ: общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в рознице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Общий рост кредитования в РФ остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте, при этом ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок, говорится в сообщении Центробанка.
"Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте. Ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок", - говорится в сообщении.
"В замедлении потребительского кредитования отражаются как эффекты проводимой денежно-кредитной политики, так и принятые ранее макропруденциальные меры. Вместе с тем темпы роста корпоративного кредитования пока остаются повышенными из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту", - добавляется там же.
Ранее в пятницу ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19%.
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику
Вчера, 13:39
 
ЭкономикаИпотекаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Кредит
 
 
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