https://ria.ru/20240913/tsb-1972504676.html

Рост кредитования в России остается высоким, заявили в ЦБ

Рост кредитования в России остается высоким, заявили в ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024

Рост кредитования в России остается высоким, заявили в ЦБ

Общий рост кредитования в РФ остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте, при этом ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:46

2024-09-13T13:46

2024-09-13T13:46

экономика

ипотека

россия

центральный банк рф (цб рф)

кредит

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Общий рост кредитования в РФ остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте, при этом ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок, говорится в сообщении Центробанка. "Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте. Ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок", - говорится в сообщении. "В замедлении потребительского кредитования отражаются как эффекты проводимой денежно-кредитной политики, так и принятые ранее макропруденциальные меры. Вместе с тем темпы роста корпоративного кредитования пока остаются повышенными из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту", - добавляется там же. Ранее в пятницу ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19%.

https://ria.ru/20240913/tsentrobank-1972502670.html

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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф), кредит