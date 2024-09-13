https://ria.ru/20240913/tsb-1972504061.html

Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки

Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки - РИА Новости, 13.09.2024

Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки

Рубль на Московской бирже спокойно отреагировал на повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 19% годовых: юань, как и до решения, немного слабеет - до 12,7 рубля,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:43

2024-09-13T13:43

2024-09-13T13:43

экономика

цены на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:209:3116:1961_1920x0_80_0_0_bece305eae18435bf951c1a467b9f7a6.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Рубль на Московской бирже спокойно отреагировал на повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 19% годовых: юань, как и до решения, немного слабеет - до 12,7 рубля, следует из данных биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 3 копейки, до 12,70 рубля. ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19% годовых. ЦБ РФ в заявлении по ключевой ставке уточнил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

https://radiosputnik.ru/20240913/stavka-1972503507.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа