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Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки
Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки - РИА Новости, 13.09.2024
Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки
Рубль на Московской бирже спокойно отреагировал на повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 19% годовых: юань, как и до решения, немного слабеет - до 12,7 рубля,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:43
2024-09-13T13:43
2024-09-13T13:43
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Рубль на Московской бирже спокойно отреагировал на повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 19% годовых: юань, как и до решения, немного слабеет - до 12,7 рубля, следует из данных биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 3 копейки, до 12,70 рубля. ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19% годовых. ЦБ РФ в заявлении по ключевой ставке уточнил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки
Рубль на Московской бирже отреагировал спокойно на повышение ключевой ставки
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Рубль на Московской бирже спокойно отреагировал на повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 19% годовых: юань, как и до решения, немного слабеет - до 12,7 рубля, следует из данных биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 3 копейки, до 12,70 рубля.
ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19% годовых. ЦБ РФ в заявлении по ключевой ставке уточнил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.