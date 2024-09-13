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Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки - РИА Новости, 13.09.2024
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13:43 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/tsb-1972504061.html
Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки
Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки - РИА Новости, 13.09.2024
Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки
Рубль на Московской бирже спокойно отреагировал на повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 19% годовых: юань, как и до решения, немного слабеет - до 12,7 рубля,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:43
2024-09-13T13:43
экономика
цены на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Рубль на Московской бирже спокойно отреагировал на повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 19% годовых: юань, как и до решения, немного слабеет - до 12,7 рубля, следует из данных биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 3 копейки, до 12,70 рубля. ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19% годовых. ЦБ РФ в заявлении по ключевой ставке уточнил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Рубль на Московской бирже отреагировал на повышение ключевой ставки

Рубль на Московской бирже отреагировал спокойно на повышение ключевой ставки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Рубль на Московской бирже спокойно отреагировал на повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 19% годовых: юань, как и до решения, немного слабеет - до 12,7 рубля, следует из данных биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 3 копейки, до 12,70 рубля.
ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19% годовых. ЦБ РФ в заявлении по ключевой ставке уточнил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Центробанк повысил ключевую ставку
Вчера, 13:41
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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