https://ria.ru/20240913/tsb-1972503366.html
Потребительская активность в России сохраняется высокой, заявили в ЦБ
Потребительская активность в России сохраняется высокой, заявили в ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024
Потребительская активность в России сохраняется высокой, заявили в ЦБ
Потребительская активность в России, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:41
2024-09-13T13:41
2024-09-13T13:41
экономика
цены на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962776850_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_4b715d1cec40a5b41a326d659b146c28.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Потребительская активность в России, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Центробанка. "Потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой. Ее в первую очередь поддерживает рост доходов населения. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и собственными средствами компаний, накопленными за последние годы", - говорится в сообщении. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
https://ria.ru/20240913/tsentrobank-1972502670.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962776850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_08218e56437763a6acabd6cfd4c1d1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Потребительская активность в России сохраняется высокой, заявили в ЦБ
ЦБ: потребительская активность в России остается высокой за счет роста доходов
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Потребительская активность в России, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Центробанка.
"Потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой. Ее в первую очередь поддерживает рост доходов населения. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и собственными средствами компаний, накопленными за последние годы", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.