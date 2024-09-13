https://ria.ru/20240913/tsb-1972503366.html

Потребительская активность в России сохраняется высокой, заявили в ЦБ

Потребительская активность в России сохраняется высокой, заявили в ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024

Потребительская активность в России сохраняется высокой, заявили в ЦБ

Потребительская активность в России, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:41

2024-09-13T13:41

2024-09-13T13:41

экономика

цены на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Потребительская активность в России, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Центробанка. "Потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой. Ее в первую очередь поддерживает рост доходов населения. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и собственными средствами компаний, накопленными за последние годы", - говорится в сообщении. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.

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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)