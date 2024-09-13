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Сын Саврасова и пионер авангарда: открылась выставка Алексея Моргунова - РИА Новости, 13.09.2024
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Культура
 
15:41 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/tretyakovka-1972525241.html
Сын Саврасова и пионер авангарда: открылась выставка Алексея Моргунова
Сын Саврасова и пионер авангарда: открылась выставка Алексея Моргунова - РИА Новости, 13.09.2024
Сын Саврасова и пионер авангарда: открылась выставка Алексея Моргунова
В Новой Третьяковке открылась выставка "Алексей Моргунов. Среди первых". Художник стоял у истоков русского авангарда, но сегодня он мало известен широкому... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:41
2024-09-13T15:41
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Новой Третьяковке открылась выставка "Алексей Моргунов. Среди первых". Художник стоял у истоков русского авангарда, но сегодня он мало известен широкому зрителю. Интересные факты биографии и творчества сподвижника Малевича, Ларионова и Татлина – в фотоленте РИА Новости.
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Сын Саврасова и пионер авангарда: открылась выставка Алексея Моргунова

В Новой Третьяковке открылась выставка выставка "Алексей Моргунов. Среди первых"

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Новой Третьяковке открылась выставка "Алексей Моргунов. Среди первых". Художник стоял у истоков русского авангарда, но сегодня он мало известен широкому зрителю. Интересные факты биографии и творчества сподвижника Малевича, Ларионова и Татлина – в фотоленте РИА Новости.
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Выставка приурочена к 140-летию со дня рождения Алексея Моргунова – пионера русского авангарда. Внебрачный сын пейзажиста Алексея Саврасова, он не боялся творческих экспериментов и постоянно искал новые формы самовыражения. Среди его сподвижников и друзей – Михаил Ларионов, Казимир Малевич и Владимир Татлин.

На фото: старший научный сотрудник Отдела живописи первой половины ХХ века Третьяковской галереи Ирина Вакар, заместитель генерального директора ГТГ по научной работе Татьяна Карпова и куратор выставки Игорь Смекалов (слева направо).

Искусствовед, ведущий специалист по русскому авангарду, старший научный сотрудник Отдела живописи первой половины ХХ века Государственной Третьяковской галереи Ирина Вакар, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова и куратор выставки, искусствовед, специалист по авангардному искусству Игорь Смекалов (слева направо) на выставке Алексей Моргунов. Среди первых

Выставка приурочена к 140-летию со дня рождения Алексея Моргунова – пионера русского авангарда. Внебрачный сын пейзажиста Алексея Саврасова, он не боялся творческих экспериментов и постоянно искал новые формы самовыражения. Среди его сподвижников и друзей – Михаил Ларионов, Казимир Малевич и Владимир Татлин.

На фото: старший научный сотрудник Отдела живописи первой половины ХХ века Третьяковской галереи Ирина Вакар, заместитель генерального директора ГТГ по научной работе Татьяна Карпова и куратор выставки Игорь Смекалов (слева направо).

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В отличие от знаменитых современников, имя Моргунова не столь известно широкой аудитории. Причина во многом в характере мастера – он не особенно стремился к публичности, не любил манифесты и декларации, не хотел стать лидером художественного движения или громко заявить о себе миру. Тем не менее, внес важный вклад в развитие авангарда.

Искусствовед, ведущий специалист по русскому авангарду, старший научный сотрудник Отдела живописи первой половины ХХ века Государственной Третьяковской галереи Ирина Вакар

В отличие от знаменитых современников, имя Моргунова не столь известно широкой аудитории. Причина во многом в характере мастера – он не особенно стремился к публичности, не любил манифесты и декларации, не хотел стать лидером художественного движения или громко заявить о себе миру. Тем не менее, внес важный вклад в развитие авангарда.

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Выставка демонстрирует масштаб дарования Моргунова и подчеркивает его роль в искусстве ХХ столетия. За свою творческую карьеру художник последовательно исследовал несколько стилей. Он начинал с неопримитивизма, создавал работы в кубофутуризме, а в советское время перешел в неоклассицизм и соцреализм. Выставка в Третьяковке – первый персональный показ живописи и графики Моргунова.

Посетитель на выставке Алексей Моргунов. Среди первых в Новой Третьяковке в Москве. Выставочный проект приурочен к 140-летию со дня рождения художника

Выставка демонстрирует масштаб дарования Моргунова и подчеркивает его роль в искусстве ХХ столетия. За свою творческую карьеру художник последовательно исследовал несколько стилей. Он начинал с неопримитивизма, создавал работы в кубофутуризме, а в советское время перешел в неоклассицизм и соцреализм. Выставка в Третьяковке – первый персональный показ живописи и графики Моргунова.

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Одна из ярких работ экспозиции – мужской портрет "Чаепитие". Он был написан, когда Моргунов вернулся из путешествия по Европе и примкнул к "Бубновому валету" – радикальной группе художников во главе с Михаилом Ларионовым. Именно Моргунов сделал афишу громкой выставки 1910 года, причем успел выполнить ее за день до открытия. В композиции он пошел на небольшую хитрость: изобразил бубнового валета так, как его рисуют на картах – двумя перевернутыми половинами. Людям на улице казалось, что рекламируют не только выставку, но и игорный дом, что увеличивало интерес к проекту.

На фото: советник генерального директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса.

Искусствовед, советник генерального директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса на выставке Алексей Моргунов. Среди первых

Одна из ярких работ экспозиции – мужской портрет "Чаепитие". Он был написан, когда Моргунов вернулся из путешествия по Европе и примкнул к "Бубновому валету" – радикальной группе художников во главе с Михаилом Ларионовым. Именно Моргунов сделал афишу громкой выставки 1910 года, причем успел выполнить ее за день до открытия. В композиции он пошел на небольшую хитрость: изобразил бубнового валета так, как его рисуют на картах – двумя перевернутыми половинами. Людям на улице казалось, что рекламируют не только выставку, но и игорный дом, что увеличивало интерес к проекту.

На фото: советник генерального директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса.

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Казимир Малевич высоко ценил талант Моргунова. Он писал: "У него великолепные работы, шедевры". Художники дружили: в феврале 1914 года они провокационно пришли на диспут "Бубнового валета" в Политехнический музей с деревянными ложками на лацканах пиджаков, таким образом призывая "отказаться от разума". О влиянии мастеров друг на друга говорит композиция Моргунова "17–90", где использованы кубофутуристические приемы монтажа ‒ соединение разных предметов, газетных заголовков, вывесок, обрывков фраз, цифр. Работа также представлена в экспозиции.

Зал русского авангарда в Новой Третьяковке

Казимир Малевич высоко ценил талант Моргунова. Он писал: "У него великолепные работы, шедевры". Художники дружили: в феврале 1914 года они провокационно пришли на диспут "Бубнового валета" в Политехнический музей с деревянными ложками на лацканах пиджаков, таким образом призывая "отказаться от разума". О влиянии мастеров друг на друга говорит композиция Моргунова "17–90", где использованы кубофутуристические приемы монтажа ‒ соединение разных предметов, газетных заголовков, вывесок, обрывков фраз, цифр. Работа также представлена в экспозиции.

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В 1916 году художник попал на фронт Первой мировой войны и служил в пехотном полку в Двинске, а уже летом 1917 года он оказался в Москве. Следующие годы он продолжил работать, преподавать, читать лекции. Мастер умер в пятидесятилетнем возрасте в один год с Малевичем. Ближе к концу жизни он писал в стиле соцреализма с характерными монументальными образами рабочих.

Посетитель возле картины художника Алексея Моргунова Портрет (1913-1914 гг.) на выставке Алексей Моргунов. Среди первых в Новой Третьяковке в Москве

В 1916 году художник попал на фронт Первой мировой войны и служил в пехотном полку в Двинске, а уже летом 1917 года он оказался в Москве. Следующие годы он продолжил работать, преподавать, читать лекции. Мастер умер в пятидесятилетнем возрасте в один год с Малевичем. Ближе к концу жизни он писал в стиле соцреализма с характерными монументальными образами рабочих.

© РИА Новости
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К выставке подготовили обширный альбом-каталог – единственный свод творческого наследия Моргунова. В нем собраны произведения из более 30 музеев и частных собраний, включая коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого и Государственного музея искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева. Большинство работ мастера ранее не публиковались.

Зал русского авангарда в Новой Третьяковке в Москве

К выставке подготовили обширный альбом-каталог – единственный свод творческого наследия Моргунова. В нем собраны произведения из более 30 музеев и частных собраний, включая коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого и Государственного музея искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева. Большинство работ мастера ранее не публиковались.

© РИА Новости
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7 из 8
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В экспозиции также представлены картины "Париж", "Под розовой тенью", "Цветы", "Пейзаж с красным домом", "Портрет", "Окно", "Хоста. Черное море", "Идущий мальчик" и другие. Выставка открыта до 26 января 2025 года.

Посетители на выставке Алексей Моргунов. Среди первых в Новой Третьяковке в Москве

В экспозиции также представлены картины "Париж", "Под розовой тенью", "Цветы", "Пейзаж с красным домом", "Портрет", "Окно", "Хоста. Черное море", "Идущий мальчик" и другие. Выставка открыта до 26 января 2025 года.

© РИА Новости
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