Сын Саврасова и пионер авангарда: открылась выставка Алексея Моргунова

Выставка приурочена к 140-летию со дня рождения Алексея Моргунова – пионера русского авангарда. Внебрачный сын пейзажиста Алексея Саврасова, он не боялся творческих экспериментов и постоянно искал новые формы самовыражения. Среди его сподвижников и друзей – Михаил Ларионов, Казимир Малевич и Владимир Татлин.

На фото: старший научный сотрудник Отдела живописи первой половины ХХ века Третьяковской галереи Ирина Вакар, заместитель генерального директора ГТГ по научной работе Татьяна Карпова и куратор выставки Игорь Смекалов (слева направо).