Сын Саврасова и пионер авангарда: открылась выставка Алексея Моргунова

В Новой Третьяковке открылась выставка выставка "Алексей Моргунов. Среди первых"
Выставка приурочена к 140-летию со дня рождения Алексея Моргунова – пионера русского авангарда. Внебрачный сын пейзажиста Алексея Саврасова, он не боялся творческих экспериментов и постоянно искал новые формы самовыражения. Среди его сподвижников и друзей – Михаил Ларионов, Казимир Малевич и Владимир Татлин.
На фото: старший научный сотрудник Отдела живописи первой половины ХХ века Третьяковской галереи Ирина Вакар, заместитель генерального директора ГТГ по научной работе Татьяна Карпова и куратор выставки Игорь Смекалов (слева направо).
Выставка приурочена к 140-летию со дня рождения Алексея Моргунова – пионера русского авангарда. Внебрачный сын пейзажиста Алексея Саврасова, он не боялся творческих экспериментов и постоянно искал новые формы самовыражения. Среди его сподвижников и друзей – Михаил Ларионов, Казимир Малевич и Владимир Татлин.
На фото: старший научный сотрудник Отдела живописи первой половины ХХ века Третьяковской галереи Ирина Вакар, заместитель генерального директора ГТГ по научной работе Татьяна Карпова и куратор выставки Игорь Смекалов (слева направо).
В отличие от знаменитых современников, имя Моргунова не столь известно широкой аудитории. Причина во многом в характере мастера – он не особенно стремился к публичности, не любил манифесты и декларации, не хотел стать лидером художественного движения или громко заявить о себе миру. Тем не менее, внес важный вклад в развитие авангарда.
В отличие от знаменитых современников, имя Моргунова не столь известно широкой аудитории. Причина во многом в характере мастера – он не особенно стремился к публичности, не любил манифесты и декларации, не хотел стать лидером художественного движения или громко заявить о себе миру. Тем не менее, внес важный вклад в развитие авангарда.
Выставка демонстрирует масштаб дарования Моргунова и подчеркивает его роль в искусстве ХХ столетия. За свою творческую карьеру художник последовательно исследовал несколько стилей. Он начинал с неопримитивизма, создавал работы в кубофутуризме, а в советское время перешел в неоклассицизм и соцреализм. Выставка в Третьяковке – первый персональный показ живописи и графики Моргунова.
Выставка демонстрирует масштаб дарования Моргунова и подчеркивает его роль в искусстве ХХ столетия. За свою творческую карьеру художник последовательно исследовал несколько стилей. Он начинал с неопримитивизма, создавал работы в кубофутуризме, а в советское время перешел в неоклассицизм и соцреализм. Выставка в Третьяковке – первый персональный показ живописи и графики Моргунова.
Одна из ярких работ экспозиции – мужской портрет "Чаепитие". Он был написан, когда Моргунов вернулся из путешествия по Европе и примкнул к "Бубновому валету" – радикальной группе художников во главе с Михаилом Ларионовым. Именно Моргунов сделал афишу громкой выставки 1910 года, причем успел выполнить ее за день до открытия. В композиции он пошел на небольшую хитрость: изобразил бубнового валета так, как его рисуют на картах – двумя перевернутыми половинами. Людям на улице казалось, что рекламируют не только выставку, но и игорный дом, что увеличивало интерес к проекту.
На фото: советник генерального директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса.
Одна из ярких работ экспозиции – мужской портрет "Чаепитие". Он был написан, когда Моргунов вернулся из путешествия по Европе и примкнул к "Бубновому валету" – радикальной группе художников во главе с Михаилом Ларионовым. Именно Моргунов сделал афишу громкой выставки 1910 года, причем успел выполнить ее за день до открытия. В композиции он пошел на небольшую хитрость: изобразил бубнового валета так, как его рисуют на картах – двумя перевернутыми половинами. Людям на улице казалось, что рекламируют не только выставку, но и игорный дом, что увеличивало интерес к проекту.
На фото: советник генерального директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса.
Казимир Малевич высоко ценил талант Моргунова. Он писал: "У него великолепные работы, шедевры". Художники дружили: в феврале 1914 года они провокационно пришли на диспут "Бубнового валета" в Политехнический музей с деревянными ложками на лацканах пиджаков, таким образом призывая "отказаться от разума". О влиянии мастеров друг на друга говорит композиция Моргунова "17–90", где использованы кубофутуристические приемы монтажа ‒ соединение разных предметов, газетных заголовков, вывесок, обрывков фраз, цифр. Работа также представлена в экспозиции.
Казимир Малевич высоко ценил талант Моргунова. Он писал: "У него великолепные работы, шедевры". Художники дружили: в феврале 1914 года они провокационно пришли на диспут "Бубнового валета" в Политехнический музей с деревянными ложками на лацканах пиджаков, таким образом призывая "отказаться от разума". О влиянии мастеров друг на друга говорит композиция Моргунова "17–90", где использованы кубофутуристические приемы монтажа ‒ соединение разных предметов, газетных заголовков, вывесок, обрывков фраз, цифр. Работа также представлена в экспозиции.
В 1916 году художник попал на фронт Первой мировой войны и служил в пехотном полку в Двинске, а уже летом 1917 года он оказался в Москве. Следующие годы он продолжил работать, преподавать, читать лекции. Мастер умер в пятидесятилетнем возрасте в один год с Малевичем. Ближе к концу жизни он писал в стиле соцреализма с характерными монументальными образами рабочих.
В 1916 году художник попал на фронт Первой мировой войны и служил в пехотном полку в Двинске, а уже летом 1917 года он оказался в Москве. Следующие годы он продолжил работать, преподавать, читать лекции. Мастер умер в пятидесятилетнем возрасте в один год с Малевичем. Ближе к концу жизни он писал в стиле соцреализма с характерными монументальными образами рабочих.
К выставке подготовили обширный альбом-каталог – единственный свод творческого наследия Моргунова. В нем собраны произведения из более 30 музеев и частных собраний, включая коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого и Государственного музея искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева. Большинство работ мастера ранее не публиковались.
К выставке подготовили обширный альбом-каталог – единственный свод творческого наследия Моргунова. В нем собраны произведения из более 30 музеев и частных собраний, включая коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого и Государственного музея искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева. Большинство работ мастера ранее не публиковались.
В экспозиции также представлены картины "Париж", "Под розовой тенью", "Цветы", "Пейзаж с красным домом", "Портрет", "Окно", "Хоста. Черное море", "Идущий мальчик" и другие. Выставка открыта до 26 января 2025 года.
В экспозиции также представлены картины "Париж", "Под розовой тенью", "Цветы", "Пейзаж с красным домом", "Портрет", "Окно", "Хоста. Черное море", "Идущий мальчик" и другие. Выставка открыта до 26 января 2025 года.