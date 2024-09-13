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В США исключили два пункта обвинения против Трампа - РИА Новости, 13.09.2024
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01:13 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/tramp-1972406961.html
В США исключили два пункта обвинения против Трампа
В США исключили два пункта обвинения против Трампа - РИА Новости, 13.09.2024
В США исключили два пункта обвинения против Трампа
Верховный суд округа Фултон в американском штате Джорджия, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, постановил исключить три пункта... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:13
2024-09-13T01:13
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Верховный суд округа Фултон в американском штате Джорджия, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, постановил исключить три пункта обвинения из текста обвинительного заключения, в том числе два – против бывшего президента Дональда Трампа, следует из судебных документов. "Поскольку пункты 14, 15 и 27 не попадают под юрисдикцию штата и должны быть аннулированы, ходатайства ответчиков о прекращении дела… частично удовлетворяются", - говорится в опубликованных документах. Судья Скотт Макафи постановил убрать из обвинительного заключения пункты, касающиеся предполагаемой роли Трампа в заговоре с целью подлога документов. Всего же в рамках данного дела экс-президенту предъявлены обвинения по 13 пунктам, затрагивающим давление на местных чиновников с целью изменить в его пользу результаты прошлых президентских выборов.
https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html
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в мире, джорджия, дональд трамп, арест трампа, сша
В мире, Джорджия, Дональд Трамп, Арест Трампа, США
В США исключили два пункта обвинения против Трампа

Суд в Джорджии снял два обвинения против Трампа в деле о вмешательстве в выборы

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Верховный суд округа Фултон в американском штате Джорджия, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, постановил исключить три пункта обвинения из текста обвинительного заключения, в том числе два – против бывшего президента Дональда Трампа, следует из судебных документов.
"Поскольку пункты 14, 15 и 27 не попадают под юрисдикцию штата и должны быть аннулированы, ходатайства ответчиков о прекращении дела… частично удовлетворяются", - говорится в опубликованных документах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Америка выбирает между войной и позором
11 сентября, 08:00
Судья Скотт Макафи постановил убрать из обвинительного заключения пункты, касающиеся предполагаемой роли Трампа в заговоре с целью подлога документов. Всего же в рамках данного дела экс-президенту предъявлены обвинения по 13 пунктам, затрагивающим давление на местных чиновников с целью изменить в его пользу результаты прошлых президентских выборов.
 
В миреДжорджияДональд ТрампАрест ТрампаСША
 
 
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