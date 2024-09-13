https://ria.ru/20240913/tramp-1972406961.html

В США исключили два пункта обвинения против Трампа

В США исключили два пункта обвинения против Трампа - РИА Новости, 13.09.2024

В США исключили два пункта обвинения против Трампа

Верховный суд округа Фултон в американском штате Джорджия, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, постановил исключить три пункта... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T01:13

2024-09-13T01:13

2024-09-13T01:13

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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Верховный суд округа Фултон в американском штате Джорджия, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, постановил исключить три пункта обвинения из текста обвинительного заключения, в том числе два – против бывшего президента Дональда Трампа, следует из судебных документов. "Поскольку пункты 14, 15 и 27 не попадают под юрисдикцию штата и должны быть аннулированы, ходатайства ответчиков о прекращении дела… частично удовлетворяются", - говорится в опубликованных документах. Судья Скотт Макафи постановил убрать из обвинительного заключения пункты, касающиеся предполагаемой роли Трампа в заговоре с целью подлога документов. Всего же в рамках данного дела экс-президенту предъявлены обвинения по 13 пунктам, затрагивающим давление на местных чиновников с целью изменить в его пользу результаты прошлых президентских выборов.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

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в мире, джорджия, дональд трамп, арест трампа, сша