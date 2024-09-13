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Конференция по IT-технологиям "Город-IT" открылась в Томске - РИА Новости, 13.09.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
13:05 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/tomsk-1972493181.html
Конференция по IT-технологиям "Город-IT" открылась в Томске
Конференция по IT-технологиям "Город-IT" открылась в Томске - РИА Новости, 13.09.2024
Конференция по IT-технологиям "Город-IT" открылась в Томске
Одна из крупнейших за Уралом конференций, посвященных бизнесу в сфере информационных технологий – 14-я конференция "Город-IT" открылась в пятницу в Томске,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:05
2024-09-13T13:05
томская область
наталья киселева
андрей дунаев
владимир мазур
томск
урал
технологии
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ТОМСК, 13 сен – РИА Новости. Одна из крупнейших за Уралом конференций, посвященных бизнесу в сфере информационных технологий – 14-я конференция "Город-IT" открылась в пятницу в Томске, сообщает администрация Томской области. Участников и гостей конференции поприветствовали первый замгубернатора Томской области Андрей Дунаев – от лица губернатора Владимира Мазура, а также федеральный инспектор по Томской области Юрий Семенов – от лица полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева."Спикеры отметили, что IТ-отрасль сегодня активно включается в решение государственных задач в рамках нацпроектов: это технологический суверенитет, подготовка профессиональных кадров и обеспечение кибербезопасности страны", - говорится в сообщении. В свою очередь, заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева, открывая пленарное заседание конференции, отметила, что регион заинтересован в расширении представительства IТ-компаний на территории области, развитии малого и среднего бизнеса в сфере IТ, а первую очередь - в разработках и исследованиях, в партнерстве с вузами и колледжами. "Очень важно, чтобы IТ-компании включались в формировании контрольных цифр приема, содержание образовательных программ, становились площадками для практики студентов, включались в проект "Профессионалитет" и в систему подготовки преподавателей для школ, колледжей и вузов. Информатика – самый популярный экзамен среди девятиклассников, и спрос на этот предмет только растет", - сказала она. Киселева отметила, что IТ-сфера развивается стремительно, поэтому отрасль образования испытывает высокую потребность в профессиональных кадрах. В свою очередь, власти Томской области готовы сотрудничать со всеми IТ-компаниями региона, чтобы преподавать информатику, с учетом всех современных тенденций. Школьникам, по ее словам, также важно знать, какие IТ-профессии, помимо программирования они могут освоить. Отрасль IТ-технологий в Томской области представлена 373 компаниями, темп роста отрасли 12% в год, что значительно выше общероссийского среднего показателя. В течение двух дней в рамках конференции пройдут 40 секций. Это воркшопы, тематические и бизнес-секции, участники которых обсудят актуальные вопросы IТ-бизнеса и региона, выполнят практические решения технические и продуктовые кейсы бизнеса. В качестве спикеров конференции выступят блогеры, маркетологи, дизайнеры, разработчики программных продуктов и сервисов.
https://ria.ru/20240827/konkurs-1968662495.html
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наталья киселева, андрей дунаев, владимир мазур, томск, урал, технологии
Томская область, Наталья Киселева, Андрей Дунаев, Владимир Мазур, Томск, Урал, Технологии

Конференция по IT-технологиям "Город-IT" открылась в Томске

© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской области14-я конференция "Город-IT" в Томске
14-я конференция Город-IT в Томске - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской области
Читать ria.ru в
ТОМСК, 13 сен – РИА Новости. Одна из крупнейших за Уралом конференций, посвященных бизнесу в сфере информационных технологий – 14-я конференция "Город-IT" открылась в пятницу в Томске, сообщает администрация Томской области.
Участников и гостей конференции поприветствовали первый замгубернатора Томской области Андрей Дунаев – от лица губернатора Владимира Мазура, а также федеральный инспектор по Томской области Юрий Семенов – от лица полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
"Спикеры отметили, что IТ-отрасль сегодня активно включается в решение государственных задач в рамках нацпроектов: это технологический суверенитет, подготовка профессиональных кадров и обеспечение кибербезопасности страны", - говорится в сообщении.
В свою очередь, заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева, открывая пленарное заседание конференции, отметила, что регион заинтересован в расширении представительства IТ-компаний на территории области, развитии малого и среднего бизнеса в сфере IТ, а первую очередь - в разработках и исследованиях, в партнерстве с вузами и колледжами.
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"Очень важно, чтобы IТ-компании включались в формировании контрольных цифр приема, содержание образовательных программ, становились площадками для практики студентов, включались в проект "Профессионалитет" и в систему подготовки преподавателей для школ, колледжей и вузов. Информатика – самый популярный экзамен среди девятиклассников, и спрос на этот предмет только растет", - сказала она.
Киселева отметила, что IТ-сфера развивается стремительно, поэтому отрасль образования испытывает высокую потребность в профессиональных кадрах. В свою очередь, власти Томской области готовы сотрудничать со всеми IТ-компаниями региона, чтобы преподавать информатику, с учетом всех современных тенденций. Школьникам, по ее словам, также важно знать, какие IТ-профессии, помимо программирования они могут освоить.
Отрасль IТ-технологий в Томской области представлена 373 компаниями, темп роста отрасли 12% в год, что значительно выше общероссийского среднего показателя. В течение двух дней в рамках конференции пройдут 40 секций. Это воркшопы, тематические и бизнес-секции, участники которых обсудят актуальные вопросы IТ-бизнеса и региона, выполнят практические решения технические и продуктовые кейсы бизнеса. В качестве спикеров конференции выступят блогеры, маркетологи, дизайнеры, разработчики программных продуктов и сервисов.
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Томская областьНаталья КиселеваАндрей ДунаевВладимир МазурТомскУралТехнологии
 
 
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