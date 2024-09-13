https://ria.ru/20240913/tomsk-1972493181.html

Конференция по IT-технологиям "Город-IT" открылась в Томске

Конференция по IT-технологиям "Город-IT" открылась в Томске - РИА Новости, 13.09.2024

Конференция по IT-технологиям "Город-IT" открылась в Томске

Одна из крупнейших за Уралом конференций, посвященных бизнесу в сфере информационных технологий – 14-я конференция "Город-IT" открылась в пятницу в Томске,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:05

2024-09-13T13:05

2024-09-13T13:05

томская область

наталья киселева

андрей дунаев

владимир мазур

томск

урал

технологии

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ТОМСК, 13 сен – РИА Новости. Одна из крупнейших за Уралом конференций, посвященных бизнесу в сфере информационных технологий – 14-я конференция "Город-IT" открылась в пятницу в Томске, сообщает администрация Томской области. Участников и гостей конференции поприветствовали первый замгубернатора Томской области Андрей Дунаев – от лица губернатора Владимира Мазура, а также федеральный инспектор по Томской области Юрий Семенов – от лица полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева."Спикеры отметили, что IТ-отрасль сегодня активно включается в решение государственных задач в рамках нацпроектов: это технологический суверенитет, подготовка профессиональных кадров и обеспечение кибербезопасности страны", - говорится в сообщении. В свою очередь, заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева, открывая пленарное заседание конференции, отметила, что регион заинтересован в расширении представительства IТ-компаний на территории области, развитии малого и среднего бизнеса в сфере IТ, а первую очередь - в разработках и исследованиях, в партнерстве с вузами и колледжами. "Очень важно, чтобы IТ-компании включались в формировании контрольных цифр приема, содержание образовательных программ, становились площадками для практики студентов, включались в проект "Профессионалитет" и в систему подготовки преподавателей для школ, колледжей и вузов. Информатика – самый популярный экзамен среди девятиклассников, и спрос на этот предмет только растет", - сказала она. Киселева отметила, что IТ-сфера развивается стремительно, поэтому отрасль образования испытывает высокую потребность в профессиональных кадрах. В свою очередь, власти Томской области готовы сотрудничать со всеми IТ-компаниями региона, чтобы преподавать информатику, с учетом всех современных тенденций. Школьникам, по ее словам, также важно знать, какие IТ-профессии, помимо программирования они могут освоить. Отрасль IТ-технологий в Томской области представлена 373 компаниями, темп роста отрасли 12% в год, что значительно выше общероссийского среднего показателя. В течение двух дней в рамках конференции пройдут 40 секций. Это воркшопы, тематические и бизнес-секции, участники которых обсудят актуальные вопросы IТ-бизнеса и региона, выполнят практические решения технические и продуктовые кейсы бизнеса. В качестве спикеров конференции выступят блогеры, маркетологи, дизайнеры, разработчики программных продуктов и сервисов.

https://ria.ru/20240827/konkurs-1968662495.html

https://ria.ru/20240823/mazur-1968024588.html

томск

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

наталья киселева, андрей дунаев, владимир мазур, томск, урал, технологии