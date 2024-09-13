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Названа недружественная страна, которая сильно зависит от титана из России - РИА Новости, 13.09.2024
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05:36 13.09.2024 (обновлено: 13:47 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/titan-1972419603.html
Названа недружественная страна, которая сильно зависит от титана из России
Названа недружественная страна, которая сильно зависит от титана из России - РИА Новости, 13.09.2024
Названа недружественная страна, которая сильно зависит от титана из России
Среди недружественных России стран сильнее всего от ее поставок титана зависят Германия, а также Словакия и Франция, подсчитало РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:36
2024-09-13T13:47
экономика
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Среди недружественных России стран сильнее всего от ее поставок титана зависят Германия, а также Словакия и Франция, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы UN Comtrade за первое полугодие 2024 года. Так, по итогам первых шести месяцев 2024 года среди недружественных стран Германия оказалась страной, сильнее всего зависящей от импорта титана из России: в немецком импорте за полгода его доля составила 41,1 процента, или 193,6 миллиона долларов. Кроме того, заметную долю Россия заняла в титановом импорте Словакии — 11,4 процента, или 99,2 тысячи долларов, и Франции — 8,2 процента, или 15,1 миллиона долларов, а также Испании — 7,7 процента (4,4 миллиона долларов), Великобритании — 6,9 процента (22,7 миллиона) и Бельгии — 5,7 процента (2,2 миллиона). Также Россия поставляла титан в относительно небольших объемах Швейцарии, США, Эстонии, Италии, Румынии, Нидерландам, Японии, Ирландии и другим странам. Суммарно недружественные страны за первое полугодие купили у России титана на 264,9 миллиона долларов. У других стран они закупили титана на 2,4 миллиарда долларов, таким образом, на Россию пришлось 11,2 процента импорта. Россия по итогам 2023 года была третьей в мире по добыче титана с долей в шесть процентов, а в производстве продукции из него российская корпорация "ВСМПО-Ависма" занимала около 25 процентов рынка, выяснило ранее РИА Новости, изучив открытые данные.
https://ria.ru/20240530/tryudo-1949445671.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Названа недружественная страна, которая сильно зависит от титана из России

Германия сильнее всех недружественных стран зависит от титана из РФ

© AP Photo / DPA/ Roland WeihrauchСталелитейный цех в Дуйсбурге, Германия
Сталелитейный цех в Дуйсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / DPA/ Roland Weihrauch
Сталелитейный цех в Дуйсбурге, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Среди недружественных России стран сильнее всего от ее поставок титана зависят Германия, а также Словакия и Франция, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы UN Comtrade за первое полугодие 2024 года.
Так, по итогам первых шести месяцев 2024 года среди недружественных стран Германия оказалась страной, сильнее всего зависящей от импорта титана из России: в немецком импорте за полгода его доля составила 41,1 процента, или 193,6 миллиона долларов.
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Кроме того, заметную долю Россия заняла в титановом импорте Словакии — 11,4 процента, или 99,2 тысячи долларов, и Франции — 8,2 процента, или 15,1 миллиона долларов, а также Испании — 7,7 процента (4,4 миллиона долларов), Великобритании — 6,9 процента (22,7 миллиона) и Бельгии — 5,7 процента (2,2 миллиона). Также Россия поставляла титан в относительно небольших объемах Швейцарии, США, Эстонии, Италии, Румынии, Нидерландам, Японии, Ирландии и другим странам.
Суммарно недружественные страны за первое полугодие купили у России титана на 264,9 миллиона долларов. У других стран они закупили титана на 2,4 миллиарда долларов, таким образом, на Россию пришлось 11,2 процента импорта.
Россия по итогам 2023 года была третьей в мире по добыче титана с долей в шесть процентов, а в производстве продукции из него российская корпорация "ВСМПО-Ависма" занимала около 25 процентов рынка, выяснило ранее РИА Новости, изучив открытые данные.
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