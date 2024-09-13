https://ria.ru/20240913/timberleyk-1972629603.html

Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде

Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости, 13.09.2024

Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде

Суд американского штата Нью-Йорк приговорил популярного американского певца Джастина Тимберлейка к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде, он... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T22:48

2024-09-13T22:48

2024-09-13T22:49

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нью-йорк (город)

джастин тимберлейк

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд американского штата Нью-Йорк приговорил популярного американского певца Джастина Тимберлейка к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде, он также выплатит штраф, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее о намерении Тимберлейка признать вину в эту пятницу и выплатить штраф сообщал телеканал ABC News. В начале августа телеканал NBC News сообщал, что Тимберлейк по решению суда временно лишился водительских прав в связи с вождением в нетрезвом виде. "Судья приговорил Тимберлейка к штрафу в 500 долларов с доплатой в 260 долларов, 25 часам общественных работ в некоммерческой организации по его выбору и обязал его сделать публичное заявление о вреде вождения в нетрезвом виде", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что Тимберлейк признал вину. Телеканал ABC News ранее сообщал, что 18 июня Тимберлейка арестовали в элитном районе в пригороде Нью-Йорка за вождение в нетрезвом виде.

https://ria.ru/20240513/bushemi-1945481839.html

https://ria.ru/20220131/muzyka-1770051184.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), джастин тимберлейк