https://ria.ru/20240913/timberleyk-1972629603.html
Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде
Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости, 13.09.2024
Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде
Суд американского штата Нью-Йорк приговорил популярного американского певца Джастина Тимберлейка к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде, он... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T22:48
2024-09-13T22:48
2024-09-13T22:49
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нью-йорк (город)
джастин тимберлейк
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд американского штата Нью-Йорк приговорил популярного американского певца Джастина Тимберлейка к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде, он также выплатит штраф, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее о намерении Тимберлейка признать вину в эту пятницу и выплатить штраф сообщал телеканал ABC News. В начале августа телеканал NBC News сообщал, что Тимберлейк по решению суда временно лишился водительских прав в связи с вождением в нетрезвом виде. "Судья приговорил Тимберлейка к штрафу в 500 долларов с доплатой в 260 долларов, 25 часам общественных работ в некоммерческой организации по его выбору и обязал его сделать публичное заявление о вреде вождения в нетрезвом виде", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что Тимберлейк признал вину. Телеканал ABC News ранее сообщал, что 18 июня Тимберлейка арестовали в элитном районе в пригороде Нью-Йорка за вождение в нетрезвом виде.
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в мире, нью-йорк (город), джастин тимберлейк
Шоубиз, В мире, Нью-Йорк (город), Джастин Тимберлейк
Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде
AP: Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде