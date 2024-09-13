Губернский театр открыл сезон "Капитанской дочкой" в постановке Безрукова
Губернский театр открыл сезон постановкой "Капитанская дочка" Сергея Безрукова
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Савостюк в роли Петра Гринева и Александра Лукьянова в роли Маши Мироновой в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спектакль "Капитанская дочка" в постановке Сергея Безрукова открывает новый сезон в Московском Губернском театре. Премьерные показы — 12 и 13 сентября.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Карташов в роли Емельяна Пугачева в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
Дмитрий Карташов в роли Емельяна Пугачева в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
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© РИА Новости | Перейти в медиабанкЮлия Романович в роли Екатерины II в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
Юлия Романович в роли Екатерины II в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
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Дмитрий Карташов в роли Емельяна Пугачева в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
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Юлия Романович в роли Екатерины II в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
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"Это спектакль – расследование, все герои и события рассматриваются постфактум. Раз за разом каждый персонаж постановки вынужден решать самые важные вопросы своей и чужой жизни. Правда и ложь, предательство и верность. Возможно ли сохранить свое человеческое достоинство, свою честь, если вокруг тебя полыхает мир? Вслед за автором создатели спектакля задаются вопросом фатальности судьбы и возможности покаяния и прощения", — рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.
Режиссер Сергей Безруков использует не только текст повести Пушкина, но и научную монографию поэта "История Пугачева", а также реальные документы той эпохи, выдержки из допросов и судебного слушания по делу о восстании Емельяна Пугачева.
"Спектакль, как и сама повесть, – не столько рассказ об исторической личности бунтовщика. Это трагическая, но невероятно поэтическая история любви юных Петра Гринева и Маши Мироновой, оказавшихся в эпицентре неуправляемой стихии мятежа", — пояснили в театре.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
Сцена из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
"Капитанская дочка" знакома нам со школьной программы, а в этом возрасте главное, что ты видишь, - это любовная история. Но перечитывая книгу из сегодня, я с удивлением заново открыл для себя 14-ую главу - она называется "Суд". Это глава, когда Гринёв попадает под арест и приговаривается к смертной казни. В нашем спектакле мы смотрим на всю историю через призму именно этой главы - повествование превращается в драму-расследование. Герои страдают, любят, совершают ужасные или благородные поступки не здесь и сейчас - они возвращаются к этим событиям в ходе расследования, заново переосмысляя их", — отметил Сергей Безруков.
В роли Пугачева – Дмитрий Карташов, Петра Гринева и Машу Миронову играют юные актеры Олег Савостюк и Александра Лукьянова.
Театры открывают сезон: самые яркие премьеры
2 сентября, 08:00