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Губернский театр открыл сезон "Капитанской дочкой" в постановке Безрукова - РИА Новости, 13.09.2024
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Культура
 
14:13 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/teatr-1972515525.html
Губернский театр открыл сезон "Капитанской дочкой" в постановке Безрукова
Губернский театр открыл сезон "Капитанской дочкой" в постановке Безрукова - РИА Новости, 13.09.2024
Губернский театр открыл сезон "Капитанской дочкой" в постановке Безрукова
Спектакль "Капитанская дочка" в постановке Сергея Безрукова открывает новый сезон в Московском Губернском театре. Премьерные показы — 12 и 13 сентября. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:13
2024-09-13T14:13
культура
театр
сергей безруков
спектакль
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москва
московский губернский театр
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спектакль "Капитанская дочка" в постановке Сергея Безрукова открывает новый сезон в Московском Губернском театре. Премьерные показы — 12 и 13 сентября."Это спектакль – расследование, все герои и события рассматриваются постфактум. Раз за разом каждый персонаж постановки вынужден решать самые важные вопросы своей и чужой жизни. Правда и ложь, предательство и верность. Возможно ли сохранить свое человеческое достоинство, свою честь, если вокруг тебя полыхает мир? Вслед за автором создатели спектакля задаются вопросом фатальности судьбы и возможности покаяния и прощения", — рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.Режиссер Сергей Безруков использует не только текст повести Пушкина, но и научную монографию поэта "История Пугачева", а также реальные документы той эпохи, выдержки из допросов и судебного слушания по делу о восстании Емельяна Пугачева."Спектакль, как и сама повесть, – не столько рассказ об исторической личности бунтовщика. Это трагическая, но невероятно поэтическая история любви юных Петра Гринева и Маши Мироновой, оказавшихся в эпицентре неуправляемой стихии мятежа", — пояснили в театре."Капитанская дочка" знакома нам со школьной программы, а в этом возрасте главное, что ты видишь, - это любовная история. Но перечитывая книгу из сегодня, я с удивлением заново открыл для себя 14-ую главу - она называется "Суд". Это глава, когда Гринёв попадает под арест и приговаривается к смертной казни. В нашем спектакле мы смотрим на всю историю через призму именно этой главы - повествование превращается в драму-расследование. Герои страдают, любят, совершают ужасные или благородные поступки не здесь и сейчас - они возвращаются к этим событиям в ходе расследования, заново переосмысляя их", — отметил Сергей Безруков.В роли Пугачева – Дмитрий Карташов, Петра Гринева и Машу Миронову играют юные актеры Олег Савостюк и Александра Лукьянова.
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театр, сергей безруков, спектакль, куда сходить , что посмотреть , москва, московский губернский театр
Культура, Театр, Сергей Безруков, Спектакль, куда сходить , что посмотреть , Москва, Московский губернский театр
Губернский театр открыл сезон "Капитанской дочкой" в постановке Безрукова

Губернский театр открыл сезон постановкой "Капитанская дочка" Сергея Безрукова

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Савостюк в роли Петра Гринева и Александра Лукьянова в роли Маши Мироновой в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
Олег Савостюк в роли Петра Гринева и Александра Лукьянова в роли Маши Мироновой в сцене из спектакля Капитанская дочка режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спектакль "Капитанская дочка" в постановке Сергея Безрукова открывает новый сезон в Московском Губернском театре. Премьерные показы — 12 и 13 сентября.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Карташов в роли Емельяна Пугачева в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
Дмитрий Карташов в роли Емельяна Пугачева в сцене из спектакля Капитанская дочка режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
Дмитрий Карташов в роли Емельяна Пугачева в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
© РИА Новости
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1 из 2
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЮлия Романович в роли Екатерины II в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
Юлия Романович в роли Екатерины II в сцене из спектакля Капитанская дочка режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
Юлия Романович в роли Екатерины II в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 2
Дмитрий Карташов в роли Емельяна Пугачева в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
© РИА Новости
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1 из 2
Юлия Романович в роли Екатерины II в сцене из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 2
"Это спектакль – расследование, все герои и события рассматриваются постфактум. Раз за разом каждый персонаж постановки вынужден решать самые важные вопросы своей и чужой жизни. Правда и ложь, предательство и верность. Возможно ли сохранить свое человеческое достоинство, свою честь, если вокруг тебя полыхает мир? Вслед за автором создатели спектакля задаются вопросом фатальности судьбы и возможности покаяния и прощения", — рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.
Режиссер Сергей Безруков использует не только текст повести Пушкина, но и научную монографию поэта "История Пугачева", а также реальные документы той эпохи, выдержки из допросов и судебного слушания по делу о восстании Емельяна Пугачева.
"Спектакль, как и сама повесть, – не столько рассказ об исторической личности бунтовщика. Это трагическая, но невероятно поэтическая история любви юных Петра Гринева и Маши Мироновой, оказавшихся в эпицентре неуправляемой стихии мятежа", — пояснили в театре.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
Сцена из спектакля Капитанская дочка режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости
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Сцена из спектакля "Капитанская дочка" режиссера Сергея Безрукова в Московском Губернском театре
"Капитанская дочка" знакома нам со школьной программы, а в этом возрасте главное, что ты видишь, - это любовная история. Но перечитывая книгу из сегодня, я с удивлением заново открыл для себя 14-ую главу - она называется "Суд". Это глава, когда Гринёв попадает под арест и приговаривается к смертной казни. В нашем спектакле мы смотрим на всю историю через призму именно этой главы - повествование превращается в драму-расследование. Герои страдают, любят, совершают ужасные или благородные поступки не здесь и сейчас - они возвращаются к этим событиям в ходе расследования, заново переосмысляя их", — отметил Сергей Безруков.
В роли Пугачева – Дмитрий Карташов, Петра Гринева и Машу Миронову играют юные актеры Олег Савостюк и Александра Лукьянова.
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КультураТеатрСергей БезруковСпектаклькуда сходитьчто посмотретьМоскваМосковский губернский театр
 
 
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