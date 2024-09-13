https://ria.ru/20240913/teatr-1972515525.html

Губернский театр открыл сезон "Капитанской дочкой" в постановке Безрукова

Губернский театр открыл сезон "Капитанской дочкой" в постановке Безрукова - РИА Новости, 13.09.2024

Губернский театр открыл сезон "Капитанской дочкой" в постановке Безрукова

Спектакль "Капитанская дочка" в постановке Сергея Безрукова открывает новый сезон в Московском Губернском театре. Премьерные показы — 12 и 13 сентября. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:13

2024-09-13T14:13

2024-09-13T14:13

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спектакль "Капитанская дочка" в постановке Сергея Безрукова открывает новый сезон в Московском Губернском театре. Премьерные показы — 12 и 13 сентября."Это спектакль – расследование, все герои и события рассматриваются постфактум. Раз за разом каждый персонаж постановки вынужден решать самые важные вопросы своей и чужой жизни. Правда и ложь, предательство и верность. Возможно ли сохранить свое человеческое достоинство, свою честь, если вокруг тебя полыхает мир? Вслед за автором создатели спектакля задаются вопросом фатальности судьбы и возможности покаяния и прощения", — рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.Режиссер Сергей Безруков использует не только текст повести Пушкина, но и научную монографию поэта "История Пугачева", а также реальные документы той эпохи, выдержки из допросов и судебного слушания по делу о восстании Емельяна Пугачева."Спектакль, как и сама повесть, – не столько рассказ об исторической личности бунтовщика. Это трагическая, но невероятно поэтическая история любви юных Петра Гринева и Маши Мироновой, оказавшихся в эпицентре неуправляемой стихии мятежа", — пояснили в театре."Капитанская дочка" знакома нам со школьной программы, а в этом возрасте главное, что ты видишь, - это любовная история. Но перечитывая книгу из сегодня, я с удивлением заново открыл для себя 14-ую главу - она называется "Суд". Это глава, когда Гринёв попадает под арест и приговаривается к смертной казни. В нашем спектакле мы смотрим на всю историю через призму именно этой главы - повествование превращается в драму-расследование. Герои страдают, любят, совершают ужасные или благородные поступки не здесь и сейчас - они возвращаются к этим событиям в ходе расследования, заново переосмысляя их", — отметил Сергей Безруков.В роли Пугачева – Дмитрий Карташов, Петра Гринева и Машу Миронову играют юные актеры Олег Савостюк и Александра Лукьянова.

https://ria.ru/20240902/teatr-1969577374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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