https://ria.ru/20240913/teatr-1972405966.html

Большой театр впервые за свою историю выступит в Таиланде

Большой театр впервые за свою историю выступит в Таиланде - РИА Новости, 13.09.2024

Большой театр впервые за свою историю выступит в Таиланде

Большой театр, а именно балетная труппа Большого впервые с 13 по 15 сентября выступит в Таиланде и представит шедевр балетной классики "Лебединое озеро"... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T01:00

2024-09-13T01:00

2024-09-13T01:00

культура

в мире

таиланд

бангкок

петр чайковский

большой театр

юго-восточная азия

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Большой театр, а именно балетная труппа Большого впервые с 13 по 15 сентября выступит в Таиланде и представит шедевр балетной классики "Лебединое озеро" Чайковского, сообщается на сайте ГАБТа. Гастроли Большого балета пройдут в рамках Международного фестиваля танца и музыки, одного из крупнейших и самых почитаемых в Юго-Восточной Азии. В этом году фестиваль проходит в 26-й раз и, пригласив балетную труппу Большого, выбрал для знакомства знаковое название - "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Значимость события – на сайте фестиваля оно названо "поистине историческим" - подчеркивается и тем, что выступление Большого балета включено в программу празднования 72-летней годовщины короля Таиланда Рамы Х. Три представления балета "Лебединое озеро" пройдут в Бангкоке на сцене главного зала Центра искусств и культуры. Отдавая дань уважения Большому балету, Центр искусств напомнил, что именно Большой театр заказал "Лебединое озеро" Чайковскому. Спектакли пройдут в сопровождении Королевского симфонического оркестра Бангкока. Дирижер – Павел Клиничев. В спектаклях заняты ведущие солисты ГАБТа. В их числе Алёна Ковалева, Арина Денисова, Ева Сергеенкова, Артемий Беляков, Артем Овчаренко, Егор Геращенко.

https://ria.ru/20240911/zaryade-1972040710.html

https://ria.ru/20240906/teatr-1971012244.html

таиланд

бангкок

юго-восточная азия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, таиланд, бангкок, петр чайковский, большой театр, юго-восточная азия