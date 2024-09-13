https://ria.ru/20240913/tanki-1972443864.html

ВСУ избегают применять западные танки на поле боя, пишут СМИ

ВСУ избегают применять западные танки на поле боя, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024

ВСУ избегают применять западные танки на поле боя, пишут СМИ

ВСУ избегают применять западные танки на поле боя из-за высокого риска их потерять, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:03

2024-09-13T10:03

2024-09-13T10:06

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ избегают применять западные танки на поле боя из-за высокого риска их потерять, сообщает газета Wall Street Journal. "Десятки передовых западных танков начали использоваться (украинскими формированиями - ред.) на поле боя лишь в редких случаях… некоторые были повреждены, уничтожены или захвачены", - говорится в сообщении. В частности, газета приводит в пример 47-ю механизированную бригаду ВСУ, которая надеялась, что, получив американские танки Abrams, ей удастся добиться прорыва. Однако на практике поставленные им бронемашины простаивают "в поле" на многокилометровом удалении от фронта, поскольку велик риск их потерять из-за ударов российской армии. В свою очередь американский генерал Джеймс Рейни, возглавляющий командование модернизации вооружения и военной техники США, признался в комментарии изданию, что бронетанковые подразделения США нуждаются в срочной модернизации. "В краткосрочной перспективе нам совершенно необходимо срочно внести некоторые коррективы для поддержки сохранения боеспособности наших бронетанковых соединений", - приводит газета слова Рейни. Ранее журнал Military Watch Magazine сообщал, что Украина за последние полгода потеряла примерно 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного. Ранее издание Forbes сообщало, что у Киева нет достаточного количества современной военной техники для формирования новых бригад, которые должны прийти на смену находящимся на фронте подразделениям ВСУ в рамках ротации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240307/kladbische-1931612978.html

https://ria.ru/20240320/abrams-1934371893.html

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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины