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Минцифры предложило подтверждать личность при оплате связи наличными - РИА Новости, 13.09.2024
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21:12 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/svyaz-1972618646.html
Минцифры предложило подтверждать личность при оплате связи наличными
Минцифры предложило подтверждать личность при оплате связи наличными - РИА Новости, 13.09.2024
Минцифры предложило подтверждать личность при оплате связи наличными
Минцифры РФ предлагает сделать обязательным подтверждение личности по паспорту или через "Госуслуги" при оплате мобильной связи наличными, сообщили в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:12
2024-09-13T21:12
общество
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает сделать обязательным подтверждение личности по паспорту или через "Госуслуги" при оплате мобильной связи наличными, сообщили в пресс-службе ведомства. Такие изменения связаны с тем, что министерство предлагает утвердить новые правила услуг оказания телефонной связи, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Оплата услуг мобильной связи за наличный расчет будет возможна в уполномоченных правительством организациях только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или через "Госуслуги", - сказали в пресс-службе.
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общество, россия
Общество, Россия
Минцифры предложило подтверждать личность при оплате связи наличными

Минцифры предложило подтверждать личность при оплате мобильной связи наличными

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРаботник пересчитывает деньги
Работник пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает сделать обязательным подтверждение личности по паспорту или через "Госуслуги" при оплате мобильной связи наличными, сообщили в пресс-службе ведомства.
Такие изменения связаны с тем, что министерство предлагает утвердить новые правила услуг оказания телефонной связи, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Оплата услуг мобильной связи за наличный расчет будет возможна в уполномоченных правительством организациях только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или через "Госуслуги", - сказали в пресс-службе.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи
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