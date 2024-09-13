https://ria.ru/20240913/svyaz-1972618646.html
Минцифры предложило подтверждать личность при оплате связи наличными
Минцифры предложило подтверждать личность при оплате связи наличными - РИА Новости, 13.09.2024
Минцифры предложило подтверждать личность при оплате связи наличными
Минцифры РФ предлагает сделать обязательным подтверждение личности по паспорту или через "Госуслуги" при оплате мобильной связи наличными, сообщили в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:12
2024-09-13T21:12
2024-09-13T21:12
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает сделать обязательным подтверждение личности по паспорту или через "Госуслуги" при оплате мобильной связи наличными, сообщили в пресс-службе ведомства. Такие изменения связаны с тем, что министерство предлагает утвердить новые правила услуг оказания телефонной связи, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Оплата услуг мобильной связи за наличный расчет будет возможна в уполномоченных правительством организациях только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или через "Госуслуги", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html
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общество, россия
Минцифры предложило подтверждать личность при оплате связи наличными
Минцифры предложило подтверждать личность при оплате мобильной связи наличными
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает сделать обязательным подтверждение личности по паспорту или через "Госуслуги" при оплате мобильной связи наличными, сообщили в пресс-службе ведомства.
Такие изменения связаны с тем, что министерство предлагает утвердить новые правила услуг оказания телефонной связи, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Оплата услуг мобильной связи за наличный расчет будет возможна в уполномоченных правительством организациях только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или через "Госуслуги", - сказали в пресс-службе.