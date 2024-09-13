https://ria.ru/20240913/svoboda-1972429885.html

Соратник Ассанжа заявил о завершении эры свободы слова на Западе

Соратник Ассанжа заявил о завершении эры свободы слова на Западе - РИА Новости, 13.09.2024

Соратник Ассанжа заявил о завершении эры свободы слова на Западе

Эра свободы слова завершается на Западе с введением санкций против российских СМИ, при этом сама России и альянс БРИКС продолжают шаги по защите свободы слова,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:34

2024-09-13T08:34

2024-09-13T08:34

в мире

сша

россия

европа

джулиан ассанж

маргарита симоньян

антон анисимов

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937768670_0:25:1394:809_1920x0_80_0_0_0c4755fba9cbe0985d3d54b948bdede2.jpg

ДЖАКАРТА, 13 сен - РИА Новости. Эра свободы слова завершается на Западе с введением санкций против российских СМИ, при этом сама России и альянс БРИКС продолжают шаги по защите свободы слова, заявил РИА Новости депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей. "Солнце, похоже, быстро садится над эрой свободы слова на Западе… Недавняя волна политической цензуры против российских СМИ, работающих в США и Европе, является тревожной и антиутопической реальностью, которая показывает, как наши правящие властители отчаянно цепляются за свои последние попытки контролировать поток информации и, следовательно, манипулировать умами своих масс", - отметил политик. По его словам, надежда на защиту свободы слова остается в РФ и странах БРИКС. Так, во вторник Ассоциация журналистов БРИКС в рамках международного форума Kazan Digital Week 2024 провела онлайн-конференцию "Свобода слова в цифровой многополярности: гарантии и риски". В ней принял участие австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон. "Было таким неожиданным сюрпризом увидеть, как Ассоциация журналистов БРИКС вручила моему большому другу и вдохновителю Джону Шиптону премию BRICS Voice of Peace Award за 2024 год. Только в России и, возможно, в самой организации БРИКС такая награда могла быть легко вручена семье, которая подверглась столь публичному преследованию (и даже заключению в тюрьму) силами тьмы на Западе за их "преступление" — высказывание, распространение и публикацию правды", - пояснил Макрей. Он добавил, что Запад продолжает подрывать собственные давние идеалы свободы слова, а демократия умирает медленной и мучительной смертью. "Для процветания демократии люди должны иметь доступ к широкому спектру мнений и источников информации, без чего мы не сможем принимать сбалансированные демократические решения. Люди заслуживают выбирать, какие новости читать, смотреть и слушать. Без выбора нет демократии", - подытожил собеседник агентства. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948317156.html

https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955451306.html

https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946713318.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, европа, джулиан ассанж, маргарита симоньян, антон анисимов, брикс, wikileaks, государственный департамент сша, санкции в отношении россии