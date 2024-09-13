https://ria.ru/20240913/svo-1972542612.html

Группировка "Днепр" уничтожила четыре станции РЭБ за неделю

Группировка "Днепр" уничтожила четыре станции РЭБ за неделю - РИА Новости, 13.09.2024

Группировка "Днепр" уничтожила четыре станции РЭБ за неделю

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 490 боевиков ВСУ, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США и... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:42

2024-09-13T15:42

2024-09-13T15:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 490 боевиков ВСУ, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США и девять орудий полевой артиллерии, сообщает в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)