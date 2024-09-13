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Группировка "Днепр" уничтожила четыре станции РЭБ за неделю - РИА Новости, 13.09.2024
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15:42 13.09.2024 (обновлено: 15:54 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/svo-1972542612.html
Группировка "Днепр" уничтожила четыре станции РЭБ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила четыре станции РЭБ за неделю - РИА Новости, 13.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила четыре станции РЭБ за неделю
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 490 боевиков ВСУ, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США и... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:42
2024-09-13T15:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 490 боевиков ВСУ, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США и девять орудий полевой артиллерии, сообщает в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила четыре станции РЭБ за неделю

МО: группировка "Днепр" уничтожила 4 станции радиоэлектронной борьбы за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ
Боевой расчет 2Б16 Нона-К ведет стрельбу по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 490 боевиков ВСУ, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США и девять орудий полевой артиллерии, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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