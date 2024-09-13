Пекари в зоне СВО рассказали о своих боевых задачах
Пекари ДНР: за сутки в подземной пекарне выпекается 1,9 тонны хлеба
Пекарня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. За сутки в подземной пекарне недалеко от линии соприкосновения выпекается 1,9 тонны хлеба, этого объема хватает на несколько подразделений, рассказали РИА Новости пекари одного из подразделений ВС РФ, дислоцированных на Горловском направлении в ДНР, отметив, что во время боевых действий получается самый вкусных хлеб.
"Каждый здесь выполняет поставленную руководством задачу. Командование отравило нас печь хлеб. За сутки в своей подземной пекарне недалеко от линии соприкосновения с противником мы выпекаем 1904 килограмма хлеба (один батон весит чуть более 1 килограмма - ред.), поставляем для нескольких подразделений. Мы рады каждый день кормить сотни ребят свежим хлебом, а они отзываются о караваях вот так: "Вкусно, как у мамы!". Высшая для нас похвала", - рассказал РИА Новости один из пекарей Андрей Гончаров.
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По его словам, сам он родом из Донецка. "Ранее и не думал быть пекарем. Но СВО изменило планы. Направили сюда, пеку хлеб. Это моя боевая обязанность", - добавил он.
Его коллега Александр Стародубцев из Оренбургской области рассказал, что подземная пекарня оборудована всем необходимым. "Что-то додумывали сами для работы в полевых условиях, что-то корректировали. Времени на это ушло всего ничего: был приказ как можно быстрее поставлять теплый хлеб на боевые позиции. С задачей справились быстро. Это же приказ, да и солдатская смекалка помогла", - сказал Стародубцев.
Он добавил, что пекари получают не только благодарности от сослуживцев. "Многие говорят так: мы до СВО не ценили вкус хлеба, а теперь знаем и бережем каждый кусочек, и при этом они отмечают, что невкусного хлеба не бывает, бывает небрежное отношение и высокомерие к нему", - сказал Стародубцев.
Пекари не строят планов на жизнь после СВО. "Пока идет СВО мы на военной службе. А потом, когда враг сложит оружие, посмотрим, подумаем, что делать. Возможно, свяжем работу с пекарней, а, возможно, и нет. Но то, что самый вкусный хлеб бывает только во время боевых действий - это несомненно. Вам это каждый солдат скажет", - заключил Стародубцев.