https://ria.ru/20240913/svo-1972492199.html

Пекари в зоне СВО рассказали о своих боевых задачах

Пекари в зоне СВО рассказали о своих боевых задачах - РИА Новости, 13.09.2024

Пекари в зоне СВО рассказали о своих боевых задачах

За сутки в подземной пекарне недалеко от линии соприкосновения выпекается 1,9 тонны хлеба, этого объема хватает на несколько подразделений, рассказали РИА... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:02

2024-09-13T13:02

2024-09-13T13:03

донецкая народная республика

донецк

оренбургская область

андрей гончар

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972484136_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_393eee7ff6aa834f7dfeda00100d4b7c.jpg

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. За сутки в подземной пекарне недалеко от линии соприкосновения выпекается 1,9 тонны хлеба, этого объема хватает на несколько подразделений, рассказали РИА Новости пекари одного из подразделений ВС РФ, дислоцированных на Горловском направлении в ДНР, отметив, что во время боевых действий получается самый вкусных хлеб. "Каждый здесь выполняет поставленную руководством задачу. Командование отравило нас печь хлеб. За сутки в своей подземной пекарне недалеко от линии соприкосновения с противником мы выпекаем 1904 килограмма хлеба (один батон весит чуть более 1 килограмма - ред.), поставляем для нескольких подразделений. Мы рады каждый день кормить сотни ребят свежим хлебом, а они отзываются о караваях вот так: "Вкусно, как у мамы!". Высшая для нас похвала", - рассказал РИА Новости один из пекарей Андрей Гончаров. По его словам, сам он родом из Донецка. "Ранее и не думал быть пекарем. Но СВО изменило планы. Направили сюда, пеку хлеб. Это моя боевая обязанность", - добавил он. Его коллега Александр Стародубцев из Оренбургской области рассказал, что подземная пекарня оборудована всем необходимым. "Что-то додумывали сами для работы в полевых условиях, что-то корректировали. Времени на это ушло всего ничего: был приказ как можно быстрее поставлять теплый хлеб на боевые позиции. С задачей справились быстро. Это же приказ, да и солдатская смекалка помогла", - сказал Стародубцев. Он добавил, что пекари получают не только благодарности от сослуживцев. "Многие говорят так: мы до СВО не ценили вкус хлеба, а теперь знаем и бережем каждый кусочек, и при этом они отмечают, что невкусного хлеба не бывает, бывает небрежное отношение и высокомерие к нему", - сказал Стародубцев. Пекари не строят планов на жизнь после СВО. "Пока идет СВО мы на военной службе. А потом, когда враг сложит оружие, посмотрим, подумаем, что делать. Возможно, свяжем работу с пекарней, а, возможно, и нет. Но то, что самый вкусный хлеб бывает только во время боевых действий - это несомненно. Вам это каждый солдат скажет", - заключил Стародубцев.

https://ria.ru/20240912/blinovskiy-1972219741.html

https://ria.ru/20240913/fsb-1972481347.html

донецкая народная республика

донецк

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, оренбургская область, андрей гончар, вооруженные силы рф