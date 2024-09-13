https://ria.ru/20240913/svo-1972474174.html

ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024

ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

Российские военнослужащие сорвали три попытки украинских войск прорваться через границу РФ в новых районах Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:12

2024-09-13T12:12

2024-09-13T13:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

курская область

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали три попытки украинских войск прорваться через границу РФ в новых районах Курской области, сообщило Минобороны России."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое", - говорится в сводке ведомства.Отмечается, что противник при этом потерял до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения.

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вооруженные силы украины, россия, курская область