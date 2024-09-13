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ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 13.09.2024 (обновлено: 13:20 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/svo-1972474174.html
ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
Российские военнослужащие сорвали три попытки украинских войск прорваться через границу РФ в новых районах Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:12
2024-09-13T13:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
курская область
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали три попытки украинских войск прорваться через границу РФ в новых районах Курской области, сообщило Минобороны России."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое", - говорится в сводке ведомства.Отмечается, что противник при этом потерял до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения.
https://ria.ru/20240913/udary-1972474442.html
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вооруженные силы украины, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область
ВС России сорвали попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВС России сорвали за сутки три попытки ВСУ прорваться в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали три попытки украинских войск прорваться через границу РФ в новых районах Курской области, сообщило Минобороны России.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое", - говорится в сводке ведомства.
Отмечается, что противник при этом потерял до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения.
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