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Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном ударе по судну с зерном
Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном ударе по судну с зерном - РИА Новости, 13.09.2024
Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном ударе по судну с зерном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о возможном ударе по судну, перевозившему зерно в Черном море. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:55
2024-09-13T12:55
2024-09-13T12:57
черное море
россия
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о возможном ударе по судну, перевозившему зерно в Черном море. "Честно говоря, мы не видели эти заявления. Здесь нужно обращаться к нашим военным, это, видимо, связано с ходом специальной военной операции. Поэтому я ничего не могу сказать по этой теме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном ударе по судну с зерном в Черном море.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, россия, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Черное море, Россия, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном ударе по судну с зерном
Песков переадресовал Минобороны вопрос об ударе по судну с зерном в Черном море