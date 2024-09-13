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Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном ударе по судну с зерном

Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном ударе по судну с зерном - РИА Новости, 13.09.2024

Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном ударе по судну с зерном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о возможном ударе по судну, перевозившему зерно в Черном море. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:55

2024-09-13T12:55

2024-09-13T12:57

черное море

россия

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о возможном ударе по судну, перевозившему зерно в Черном море. "Честно говоря, мы не видели эти заявления. Здесь нужно обращаться к нашим военным, это, видимо, связано с ходом специальной военной операции. Поэтому я ничего не могу сказать по этой теме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном ударе по судну с зерном в Черном море.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

россия

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Ольга Фомченкова

черное море, россия, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность