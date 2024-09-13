https://ria.ru/20240913/sud-1972537383.html

Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта

Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта - РИА Новости, 13.09.2024

Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта

Сорокалетний севастополец осужден на 16 лет колонии за подготовку по указанию СБУ теракта в отношении представителя командования Черноморского флота, сообщила... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:22

2024-09-13T15:22

2024-09-13T15:57

севастополь

служба безопасности украины

россия

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Сорокалетний севастополец осужден на 16 лет колонии за подготовку по указанию СБУ теракта в отношении представителя командования Черноморского флота, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.Ранее ФСБ сообщало о задержании группы лиц в Севастополе, осуществлявших слежку по заданию СБУ и планировавших совершение терактов в отношении военных - представителей командования ЧФ.Следствием установлено, что подсудимый получил от куратора посылку, в которой находились два самодельных взрывных устройства со взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства общей массой 2,5 килограмма. Он должен был заложить взрывчатку под автомобиль военнослужащего для его дистанционного подрыва."Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), ч. 1 ст. 30 – ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта"). С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием сети интернет (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), ему назначено окончательное наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, ограничения свободы на один год и штрафа в размере 300 тыс. руб", - сообщили в пресс-службе.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240913/fsb-1972481347.html

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севастополь, служба безопасности украины, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)