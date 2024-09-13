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На Ставрополье потушили открытый огонь на складе с пиломатериалами
На Ставрополье потушили открытый огонь на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 13.09.2024
На Ставрополье потушили открытый огонь на складе с пиломатериалами
Открытое горение на складе с пиломатериалами в Георгиевске на Ставрополье ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:16
2024-09-13T20:16
2024-09-13T20:16
происшествия
георгиевск
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе с пиломатериалами в Георгиевске на Ставрополье ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на площади 600 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения. Позднее пожар был локализован. "Открытое горение в Ставрополье ликвидировано", - говорится в сообщении.
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Пожар на складе с пиломатериалами на Ставрополье
Склад с пиломатериалами горит в Георгиевске на Ставрополье на 600 "квадратах", есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщают в МЧС. Спасатели отмечают, что огонь уже локализован.
2024-09-13T20:16
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, георгиевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Георгиевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье потушили открытый огонь на складе с пиломатериалами
МЧС: на Ставрополье ликвидировали открытое горение на складе с пиломатериалами