https://ria.ru/20240913/stavka-1972603003.html

Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ

Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024

Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ

Вслед за повышением Центробанком РФ ключевой ставки до 19% банки планируют увеличить ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:23

2024-09-13T19:23

2024-09-13T19:23

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

почта банк

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вслед за повышением Центробанком РФ ключевой ставки до 19% банки планируют увеличить ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. ЦБ в нынешнем году впервые повысил ключевую ставку 26 июля - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, а 13 сентября - еще на 1 процентный пункт, до 19%. Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ повысили максимальную ставку по вкладам до 20% годовых, Альфа-банк - до 21% годовых, у Газпромбанка и Совкомбанка максимальная ставка по вкладам уже составляет 21%, а в Т-банке максимальная доходность 19% достигается при открытии вклада сроком на год. "Учитывая сегодняшнее решение регулятора, ВТБ не исключает повышения ставок по своим кредитным продуктам. В настоящее время итоговые условия прорабатываются. По нашей оценке, снижения ставок на розничном кредитном рынке стоит ожидать не ранее второго квартала следующего года", - сказала пресс-служба ВТБ. Как отметил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков, с 12 сентября банк повысил максимальную доходность по вкладу-конструктору "Мой Дом" на сроке в три месяца до 19,3%. "На следующей неделе планируем скорректировать ставку по всей линейке сберегательных продуктов на остальные сроки", - добавил он. "Учитывая динамику ключевой ставки, ПСБ в ближайшее время увеличит доходность по депозитам и накопительным счетам для физлиц. Также в ближайшее время оценим целесообразность коррекции ставок по кредитным продуктам", - заявила пресс-служба ПСБ. "С 14 сентября "Ренессанс Банк" повышает ставки по вкладу "Ренессанс Специальный онлайн" при размещении средств на 121 день до 18% годовых, на срок 181 день - до 18,5% годовых, и на вклад сроком на год до 19% годовых. Изменения также коснутся ставок по депозиту "РенСтарт". При размещении средств на 121 день доходность составит 18,25% годовых, на полгода - 18,75% годовых, а вклад "РенСтарт" на год можно открыть под 19,25% годовых", - сказали в "Ренессанс банке". Пресс-службы МКБ, МТС банка и "Почта банка" сообщили о планах повысить ставки по вкладам на следующей неделе: МКБ с 16 сентября улучшит условия по вкладам для своих клиентов, МТС банк в начале следующей недели поднимет ставки как по розничным вкладам, так и по депозитам для бизнеса, а "Почта банк" со следующей недели повысит ставки вкладам, и максимальная доходность составит 20% годовых. Пресс-служба банка "Зенит", у которого последнее повышение ставок по вкладам было с 9 сентября, сказала, что при анализе целесообразности повышения ставок банк будет ориентироваться на конъюнктуру рынка и потребность в ликвидности. Старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов отметил "по-прежнему жесткий сигнал ЦБ на ближайшее заседание по денежно-кредитной политике (25 октября), где, не исключено, будет как минимум обсуждаться повышение ключевой ставки до 20%". Подобный расклад, по его мнению, означает, что держатели депозитов будут ожидать еще более выгодных предложений от банков по вкладам.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

https://ria.ru/20240830/vtb-1969408266.html

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), почта банк