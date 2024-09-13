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Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024
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19:23 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/stavka-1972603003.html
Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ
Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024
Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ
Вслед за повышением Центробанком РФ ключевой ставки до 19% банки планируют увеличить ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:23
2024-09-13T19:23
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
почта банк
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вслед за повышением Центробанком РФ ключевой ставки до 19% банки планируют увеличить ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. ЦБ в нынешнем году впервые повысил ключевую ставку 26 июля - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, а 13 сентября - еще на 1 процентный пункт, до 19%. Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ повысили максимальную ставку по вкладам до 20% годовых, Альфа-банк - до 21% годовых, у Газпромбанка и Совкомбанка максимальная ставка по вкладам уже составляет 21%, а в Т-банке максимальная доходность 19% достигается при открытии вклада сроком на год. "Учитывая сегодняшнее решение регулятора, ВТБ не исключает повышения ставок по своим кредитным продуктам. В настоящее время итоговые условия прорабатываются. По нашей оценке, снижения ставок на розничном кредитном рынке стоит ожидать не ранее второго квартала следующего года", - сказала пресс-служба ВТБ. Как отметил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков, с 12 сентября банк повысил максимальную доходность по вкладу-конструктору "Мой Дом" на сроке в три месяца до 19,3%. "На следующей неделе планируем скорректировать ставку по всей линейке сберегательных продуктов на остальные сроки", - добавил он. "Учитывая динамику ключевой ставки, ПСБ в ближайшее время увеличит доходность по депозитам и накопительным счетам для физлиц. Также в ближайшее время оценим целесообразность коррекции ставок по кредитным продуктам", - заявила пресс-служба ПСБ. "С 14 сентября "Ренессанс Банк" повышает ставки по вкладу "Ренессанс Специальный онлайн" при размещении средств на 121 день до 18% годовых, на срок 181 день - до 18,5% годовых, и на вклад сроком на год до 19% годовых. Изменения также коснутся ставок по депозиту "РенСтарт". При размещении средств на 121 день доходность составит 18,25% годовых, на полгода - 18,75% годовых, а вклад "РенСтарт" на год можно открыть под 19,25% годовых", - сказали в "Ренессанс банке". Пресс-службы МКБ, МТС банка и "Почта банка" сообщили о планах повысить ставки по вкладам на следующей неделе: МКБ с 16 сентября улучшит условия по вкладам для своих клиентов, МТС банк в начале следующей недели поднимет ставки как по розничным вкладам, так и по депозитам для бизнеса, а "Почта банк" со следующей недели повысит ставки вкладам, и максимальная доходность составит 20% годовых. Пресс-служба банка "Зенит", у которого последнее повышение ставок по вкладам было с 9 сентября, сказала, что при анализе целесообразности повышения ставок банк будет ориентироваться на конъюнктуру рынка и потребность в ликвидности. Старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов отметил "по-прежнему жесткий сигнал ЦБ на ближайшее заседание по денежно-кредитной политике (25 октября), где, не исключено, будет как минимум обсуждаться повышение ключевой ставки до 20%". Подобный расклад, по его мнению, означает, что держатели депозитов будут ожидать еще более выгодных предложений от банков по вкладам.
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), почта банк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Почта банк
Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ

Российские банки повысят ставки по вкладам вслед за ростом ключевой до 19%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вслед за повышением Центробанком РФ ключевой ставки до 19% банки планируют увеличить ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
ЦБ в нынешнем году впервые повысил ключевую ставку 26 июля - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, а 13 сентября - еще на 1 процентный пункт, до 19%. Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ повысили максимальную ставку по вкладам до 20% годовых, Альфа-банк - до 21% годовых, у Газпромбанка и Совкомбанка максимальная ставка по вкладам уже составляет 21%, а в Т-банке максимальная доходность 19% достигается при открытии вклада сроком на год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Вчера, 08:00
"Учитывая сегодняшнее решение регулятора, ВТБ не исключает повышения ставок по своим кредитным продуктам. В настоящее время итоговые условия прорабатываются. По нашей оценке, снижения ставок на розничном кредитном рынке стоит ожидать не ранее второго квартала следующего года", - сказала пресс-служба ВТБ.
Как отметил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков, с 12 сентября банк повысил максимальную доходность по вкладу-конструктору "Мой Дом" на сроке в три месяца до 19,3%. "На следующей неделе планируем скорректировать ставку по всей линейке сберегательных продуктов на остальные сроки", - добавил он.
"Учитывая динамику ключевой ставки, ПСБ в ближайшее время увеличит доходность по депозитам и накопительным счетам для физлиц. Также в ближайшее время оценим целесообразность коррекции ставок по кредитным продуктам", - заявила пресс-служба ПСБ.
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30 августа, 11:08
"С 14 сентября "Ренессанс Банк" повышает ставки по вкладу "Ренессанс Специальный онлайн" при размещении средств на 121 день до 18% годовых, на срок 181 день - до 18,5% годовых, и на вклад сроком на год до 19% годовых. Изменения также коснутся ставок по депозиту "РенСтарт". При размещении средств на 121 день доходность составит 18,25% годовых, на полгода - 18,75% годовых, а вклад "РенСтарт" на год можно открыть под 19,25% годовых", - сказали в "Ренессанс банке".
Пресс-службы МКБ, МТС банка и "Почта банка" сообщили о планах повысить ставки по вкладам на следующей неделе: МКБ с 16 сентября улучшит условия по вкладам для своих клиентов, МТС банк в начале следующей недели поднимет ставки как по розничным вкладам, так и по депозитам для бизнеса, а "Почта банк" со следующей недели повысит ставки вкладам, и максимальная доходность составит 20% годовых. Пресс-служба банка "Зенит", у которого последнее повышение ставок по вкладам было с 9 сентября, сказала, что при анализе целесообразности повышения ставок банк будет ориентироваться на конъюнктуру рынка и потребность в ликвидности.
Старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов отметил "по-прежнему жесткий сигнал ЦБ на ближайшее заседание по денежно-кредитной политике (25 октября), где, не исключено, будет как минимум обсуждаться повышение ключевой ставки до 20%". Подобный расклад, по его мнению, означает, что держатели депозитов будут ожидать еще более выгодных предложений от банков по вкладам.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Почта банк
 
 
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