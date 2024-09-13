https://ria.ru/20240913/stavka-1972540052.html
Набиуллина ответила на вопрос о повышении ключевой ставки выше 20 процентов
Набиуллина ответила на вопрос о повышении ключевой ставки выше 20 процентов - РИА Новости, 13.09.2024
Набиуллина ответила на вопрос о повышении ключевой ставки выше 20 процентов
Центробанк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%, в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:33
2024-09-13T15:33
2024-09-13T16:03
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Центробанк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%, в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше 20%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается ставки. Мы готовы принимать решения по уровню ставки такие, которые требуются для того, чтобы инфляция вернулась к цели к 4%, и мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании. И мы учтем к этому времени, мы надеемся, появятся уже параметры бюджета на трехлетку, и мы учтем это в принятии нами решения", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможности повышения ключевой ставки выше 20%.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина ответила на вопрос о повышении ключевой ставки выше 20 процентов
Глава ЦБ РФ Набиуллина не исключила ставку выше 20% для возврата инфляции к 4%
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Центробанк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%, в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше 20%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается ставки. Мы готовы принимать решения по уровню ставки такие, которые требуются для того, чтобы инфляция вернулась к цели к 4%, и мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании. И мы учтем к этому времени, мы надеемся, появятся уже параметры бюджета на трехлетку, и мы учтем это в принятии нами решения", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможности повышения ключевой ставки выше 20%.
ЦБ РФ
в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.