https://ria.ru/20240913/stavka-1972500135.html
ЦБ повысил ключевую ставку
ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ повысил ключевую ставку
Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в заявлении регулятора. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:31
2024-09-13T13:31
2024-09-13T16:10
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в заявлении регулятора."Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку <...> до 19,00% годовых", — указано в релизе.Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.В ЦБ пояснили, что ситуация требует дополнительного ужесточения кредитно-денежной политики. Так, высоким остается инфляционное давление — по итогам года инфляция, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%. "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", — указали в регуляторе.Кроме того, рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения, увеличение заработных плат опережает рост производительности труда, а в целом российская экономика растет несбалансированно, подчеркнули в банке.ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда регулятор увеличил ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых.Большинство опрошенных РИА Новости экспертов ожидали, что ключевая ставка сохранится на уровне в 18% годовых, поскольку в экономике есть сигналы по снижению инфляции, кредитной и экономической активности. В то же время некоторые специалисты все же допускали повышение ставки на один-два процентных пункта, поскольку сохраняются высокие инфляционные ожидания.
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил ключевую ставку
ЦБ повысил ключевую ставку до 19% из-за высокой инфляции
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в заявлении
регулятора.
"Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку <...> до 19,00% годовых", — указано в релизе.
Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
В ЦБ пояснили, что ситуация требует дополнительного ужесточения кредитно-денежной политики. Так, высоким остается инфляционное давление — по итогам года инфляция, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%.
«
"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", — указали в регуляторе.
Кроме того, рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения, увеличение заработных плат опережает рост производительности труда, а в целом российская экономика растет несбалансированно, подчеркнули в банке.
ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда регулятор увеличил ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых.
Большинство опрошенных РИА Новости экспертов ожидали, что ключевая ставка сохранится на уровне в 18% годовых, поскольку в экономике есть сигналы по снижению инфляции, кредитной и экономической активности. В то же время некоторые специалисты все же допускали повышение ставки на один-два процентных пункта, поскольку сохраняются высокие инфляционные ожидания.