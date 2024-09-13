Рейтинг@Mail.ru
ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 13.09.2024 (обновлено: 16:10 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/stavka-1972500135.html
ЦБ повысил ключевую ставку
ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ повысил ключевую ставку
Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в заявлении регулятора. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:31
2024-09-13T16:10
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155557/14/1555571475_184:0:2714:1423_1920x0_80_0_0_8c91540a4dd40878e815028ab3e39849.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в заявлении регулятора."Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку &lt;...&gt; до 19,00% годовых", — указано в релизе.Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.В ЦБ пояснили, что ситуация требует дополнительного ужесточения кредитно-денежной политики. Так, высоким остается инфляционное давление — по итогам года инфляция, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%. "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", — указали в регуляторе.Кроме того, рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения, увеличение заработных плат опережает рост производительности труда, а в целом российская экономика растет несбалансированно, подчеркнули в банке.ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда регулятор увеличил ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых.Большинство опрошенных РИА Новости экспертов ожидали, что ключевая ставка сохранится на уровне в 18% годовых, поскольку в экономике есть сигналы по снижению инфляции, кредитной и экономической активности. В то же время некоторые специалисты все же допускали повышение ставки на один-два процентных пункта, поскольку сохраняются высокие инфляционные ожидания.
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
https://ria.ru/20240826/putin-1968471841.html
https://ria.ru/20240830/vtb-1969408266.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155557/14/1555571475_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_09ab7d7ebffb9eb916a068d22cf7ca50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил ключевую ставку

ЦБ повысил ключевую ставку до 19% из-за высокой инфляции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в заявлении регулятора.
"Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку <...> до 19,00% годовых", — указано в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав
Вчера, 08:00
Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

В ЦБ пояснили, что ситуация требует дополнительного ужесточения кредитно-денежной политики. Так, высоким остается инфляционное давление — по итогам года инфляция, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%.
«
"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", — указали в регуляторе.
Кроме того, рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения, увеличение заработных плат опережает рост производительности труда, а в целом российская экономика растет несбалансированно, подчеркнули в банке.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией
26 августа, 11:44
ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда регулятор увеличил ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых.
Большинство опрошенных РИА Новости экспертов ожидали, что ключевая ставка сохранится на уровне в 18% годовых, поскольку в экономике есть сигналы по снижению инфляции, кредитной и экономической активности. В то же время некоторые специалисты все же допускали повышение ставки на один-два процентных пункта, поскольку сохраняются высокие инфляционные ожидания.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В ВТБ сравнили ключевую ставку с алкогольным напитком
30 августа, 11:08
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала