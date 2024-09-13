https://ria.ru/20240913/stavka-1972500135.html

ЦБ повысил ключевую ставку

ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в заявлении регулятора. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:31

2024-09-13T13:31

2024-09-13T16:10

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в заявлении регулятора."Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку <...> до 19,00% годовых", — указано в релизе.Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.В ЦБ пояснили, что ситуация требует дополнительного ужесточения кредитно-денежной политики. Так, высоким остается инфляционное давление — по итогам года инфляция, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%. "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", — указали в регуляторе.Кроме того, рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения, увеличение заработных плат опережает рост производительности труда, а в целом российская экономика растет несбалансированно, подчеркнули в банке.ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда регулятор увеличил ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых.Большинство опрошенных РИА Новости экспертов ожидали, что ключевая ставка сохранится на уровне в 18% годовых, поскольку в экономике есть сигналы по снижению инфляции, кредитной и экономической активности. В то же время некоторые специалисты все же допускали повышение ставки на один-два процентных пункта, поскольку сохраняются высокие инфляционные ожидания.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

https://ria.ru/20240826/putin-1968471841.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)