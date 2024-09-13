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Эксперты раскрыли, какой будет ставка ЦБ в ближайшее время - РИА Новости, 13.09.2024
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00:29 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/stavka-1972404148.html
Эксперты раскрыли, какой будет ставка ЦБ в ближайшее время
Эксперты раскрыли, какой будет ставка ЦБ в ближайшее время - РИА Новости, 13.09.2024
Эксперты раскрыли, какой будет ставка ЦБ в ближайшее время
Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на текущем уровне 18%, считают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков; часть экспертов при этом допускает... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T00:29
2024-09-13T00:29
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на текущем уровне 18%, считают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков; часть экспертов при этом допускает повышение на 1 или 2 процентных пункта, до 19-20% годовых. Пространство для снижения ставки, по мнению экспертов, появится у регулятора в следующем году - не раньше конца первого квартала. Динамика ставки ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Недельная инфляция в России в годовом выражении на 9 сентября замедлилась до 8,85% в годовом выражении с 8,87% на 2 сентября, сообщало Минэкономразвития. А инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе выросли до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, говорилось в исследовании инФОМ по заказу ЦБ. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в августе сообщил, что совет директоров Банка России будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях и что базовый сценарий ЦБ не исключает того, что ставка до конца года может дойти до 20%. Прогнозы Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что Банк России в сентябре сохранит ключевую ставку на уровне 18%. Основные предпосылки - это сигналы о постепенном развитии трендов к снижению инфляции, а также охлаждению экономической активности и внутреннего спроса. "Наш базовый прогноз по-прежнему предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 18% до конца года и формирование возможностей для поступательного смягчения ДКП в конце первого квартала 2025 года. При этом есть серьезный риск сдвига начала цикла смягчения ДКП на середину следующего года", - добавил Попов. Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров также ожидает, что Банк России сохранит ставку на текущем уровне 18% и аргументы за сохранение ставки перевесят на ближайшем заседании другие сценарии. "В текущей ситуации ЦБ выбирает между скоростью достижения цели и стабильностью и устойчивостью процесса достижения цели и удержания инфляции". Он отметил, что cценарий дальнейшего повышения несет в себе много рисков. В частности, есть риск "передавить" экономику и затем начать быстрое снижение ставки. "В сценарии сохранения ставки на сентябрьском заседании мы не видим потенциала ее снижения ранее конца первого квартала следующего года", - добавил Федоров. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах считает, что в рамках стратегии, избранной Банком России, "есть аргументы и за сохранение ставки, и за повышение на 100 базисных пунктов". Он полагает, что сложная ситуация на рынках и первые сигналы охлаждения экономики заставят Банк России не двигать ставку и не менять риторику. Эксперт добавил, что вполне вероятно, что если и инфляция, и инфляционные ожидания пойдут вниз, то регулятор сохранит ставку, а в декабре уберет сигнал. А первое снижение ставки возможно в конце второго квартала 2025 года. "Мы видим три основных сценария, которые считаем равновероятными - сохранение ставки 18% в сентябре и повышение до 20% в октябре, повышение до 19% в сентябре и до 20% в октябре, повышение до 20% в сентябре и сохранение 20% в октябре", - заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт прогнозирует, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. "При этом темп снижения ключевой ставки будет достаточно медленным". Васильев считает, что есть целый ряд аргументов в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки с текущего уровня 18%: во-первых, это сигналы Банка России о том, что он рассматривает целесообразность повышения ставки до 20%, во-вторых, инфляция складывается выше прогнозного диапазона ЦБ на конец этого года 6,5-7%, в-третьих, в августе продолжили расти инфляционные ожидания населения и бизнеса.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Эксперты раскрыли, какой будет ставка ЦБ в ближайшее время

Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на текущем уровне 18%, считают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков; часть экспертов при этом допускает повышение на 1 или 2 процентных пункта, до 19-20% годовых.
Пространство для снижения ставки, по мнению экспертов, появится у регулятора в следующем году - не раньше конца первого квартала.

Динамика ставки

ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта.
Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
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Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Недельная инфляция в России в годовом выражении на 9 сентября замедлилась до 8,85% в годовом выражении с 8,87% на 2 сентября, сообщало Минэкономразвития. А инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе выросли до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, говорилось в исследовании инФОМ по заказу ЦБ.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин в августе сообщил, что совет директоров Банка России будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях и что базовый сценарий ЦБ не исключает того, что ставка до конца года может дойти до 20%.

Прогнозы

Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что Банк России в сентябре сохранит ключевую ставку на уровне 18%. Основные предпосылки - это сигналы о постепенном развитии трендов к снижению инфляции, а также охлаждению экономической активности и внутреннего спроса.
"Наш базовый прогноз по-прежнему предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 18% до конца года и формирование возможностей для поступательного смягчения ДКП в конце первого квартала 2025 года. При этом есть серьезный риск сдвига начала цикла смягчения ДКП на середину следующего года", - добавил Попов.
Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров также ожидает, что Банк России сохранит ставку на текущем уровне 18% и аргументы за сохранение ставки перевесят на ближайшем заседании другие сценарии. "В текущей ситуации ЦБ выбирает между скоростью достижения цели и стабильностью и устойчивостью процесса достижения цели и удержания инфляции".
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Он отметил, что cценарий дальнейшего повышения несет в себе много рисков. В частности, есть риск "передавить" экономику и затем начать быстрое снижение ставки. "В сценарии сохранения ставки на сентябрьском заседании мы не видим потенциала ее снижения ранее конца первого квартала следующего года", - добавил Федоров.
Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах считает, что в рамках стратегии, избранной Банком России, "есть аргументы и за сохранение ставки, и за повышение на 100 базисных пунктов". Он полагает, что сложная ситуация на рынках и первые сигналы охлаждения экономики заставят Банк России не двигать ставку и не менять риторику.
Эксперт добавил, что вполне вероятно, что если и инфляция, и инфляционные ожидания пойдут вниз, то регулятор сохранит ставку, а в декабре уберет сигнал. А первое снижение ставки возможно в конце второго квартала 2025 года.
«
"Мы видим три основных сценария, которые считаем равновероятными - сохранение ставки 18% в сентябре и повышение до 20% в октябре, повышение до 19% в сентябре и до 20% в октябре, повышение до 20% в сентябре и сохранение 20% в октябре", - заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Эксперт прогнозирует, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. "При этом темп снижения ключевой ставки будет достаточно медленным".
Васильев считает, что есть целый ряд аргументов в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки с текущего уровня 18%: во-первых, это сигналы Банка России о том, что он рассматривает целесообразность повышения ставки до 20%, во-вторых, инфляция складывается выше прогнозного диапазона ЦБ на конец этого года 6,5-7%, в-третьих, в августе продолжили расти инфляционные ожидания населения и бизнеса.
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