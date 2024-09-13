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Старовойт удалил с телефона WhatsApp, заявила помощник министра - РИА Новости, 13.09.2024
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16:13 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/starovojt-1972550903.html
Старовойт удалил с телефона WhatsApp, заявила помощник министра
Старовойт удалил с телефона WhatsApp, заявила помощник министра - РИА Новости, 13.09.2024
Старовойт удалил с телефона WhatsApp, заявила помощник министра
Министр транспорта РФ Роман Старовойт удалил с телефона WhatsApp еще на посту губернатора Курской области и не использует его в личных и рабочих целях, в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:13
2024-09-13T16:13
технологии
курская область
россия
роман старовойт
telegram
whatsapp inc.
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт удалил с телефона WhatsApp еще на посту губернатора Курской области и не использует его в личных и рабочих целях, в Telegram он ведет свой канал и следит за новостной повесткой, сообщила РИА Новости помощник министра Анастасия Рубанова. "WhatsApp Роман Владимирович удалил, еще находясь на предыдущем месте работы - в Курской области. Поэтому давно его не использует не только в рабочих, но и в личных целях", - ответила Рубанова на вопрос об использовании этого мессенджера министром. Старовойт назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года. До этого он был губернатором Курской области. "Министр использует Telegram - удобный источник получения новостной повестки. Также ведет свой Telegram-канал", - добавила помощник министра в ответ на вопрос о Telegram.
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технологии, курская область, россия, роман старовойт, telegram, whatsapp inc.
Технологии, Курская область, Россия, Роман Старовойт, Telegram, WhatsApp Inc.
Старовойт удалил с телефона WhatsApp, заявила помощник министра

Помощник Старовойта заявил, что министр не использует WhatsApp ни в каких целях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт удалил с телефона WhatsApp еще на посту губернатора Курской области и не использует его в личных и рабочих целях, в Telegram он ведет свой канал и следит за новостной повесткой, сообщила РИА Новости помощник министра Анастасия Рубанова.
"WhatsApp Роман Владимирович удалил, еще находясь на предыдущем месте работы - в Курской области. Поэтому давно его не использует не только в рабочих, но и в личных целях", - ответила Рубанова на вопрос об использовании этого мессенджера министром.
Старовойт назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года. До этого он был губернатором Курской области.
"Министр использует Telegram - удобный источник получения новостной повестки. Также ведет свой Telegram-канал", - добавила помощник министра в ответ на вопрос о Telegram.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Роман Старовойт: некоторые транспортные технологии России — лучшие в мире
7 сентября, 11:00
 
ТехнологииКурская областьРоссияРоман СтаровойтTelegramWhatsApp Inc.
 
 
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