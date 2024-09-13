https://ria.ru/20240913/starovojt-1972550903.html

Старовойт удалил с телефона WhatsApp, заявила помощник министра

Старовойт удалил с телефона WhatsApp, заявила помощник министра - РИА Новости, 13.09.2024

Старовойт удалил с телефона WhatsApp, заявила помощник министра

Министр транспорта РФ Роман Старовойт удалил с телефона WhatsApp еще на посту губернатора Курской области и не использует его в личных и рабочих целях, в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:13

2024-09-13T16:13

2024-09-13T16:13

технологии

курская область

россия

роман старовойт

telegram

whatsapp inc.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_ce9b45ad3724f355c8f91e3de35aa6fe.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт удалил с телефона WhatsApp еще на посту губернатора Курской области и не использует его в личных и рабочих целях, в Telegram он ведет свой канал и следит за новостной повесткой, сообщила РИА Новости помощник министра Анастасия Рубанова. "WhatsApp Роман Владимирович удалил, еще находясь на предыдущем месте работы - в Курской области. Поэтому давно его не использует не только в рабочих, но и в личных целях", - ответила Рубанова на вопрос об использовании этого мессенджера министром. Старовойт назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года. До этого он был губернатором Курской области. "Министр использует Telegram - удобный источник получения новостной повестки. Также ведет свой Telegram-канал", - добавила помощник министра в ответ на вопрос о Telegram.

https://ria.ru/20240907/starovoyt-1971097193.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, курская область, россия, роман старовойт, telegram, whatsapp inc.