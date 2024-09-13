Рейтинг@Mail.ru
"Стерта с лица Земли": на Западе раскрыли тайное желание США - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ssha-1972613848.html
"Стерта с лица Земли": на Западе раскрыли тайное желание США
"Стерта с лица Земли": на Западе раскрыли тайное желание США - РИА Новости, 13.09.2024
"Стерта с лица Земли": на Западе раскрыли тайное желание США
США нравится идея уничтожения Европы в случае глобальной войны с Россией, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:31
2024-09-13T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898094215_0:793:2231:2048_1920x0_80_0_0_c27cb4d68878028a781bbde63e41df3c.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США нравится идея уничтожения Европы в случае глобальной войны с Россией, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted.Так он прокомментировал возможное снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России."Просто, чтобы вы понимали детали, мы говорим о войне с ядерной державой, и я думаю, США не возражают против этого, потому что Европа была бы стерта с лица Земли в первую очередь. Вы знаете, Америке нравится эта идея, точно так же, как и взрыв газопровода "Северный поток", — считает Моррис.По словам журналиста, цель США заключается в экономическом ослаблении ЕС и укреплении позиций доллара в мире."Это отвратительно и вызывает серьезную тревогу", — отметил он.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что использование Киевом высокоточного оружия большой дальности западного производства возможно только при участии военнослужащих стран НАТО.Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
https://ria.ru/20240913/vsu-1972601969.html
https://ria.ru/20240913/voyna-1972552505.html
сша
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898094215_0:639:1878:2048_1920x0_80_0_0_fef8e75e5b9098ed0d90090fd6ab1c86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, европа, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Европа, НАТО, Евросоюз
"Стерта с лица Земли": на Западе раскрыли тайное желание США

Моррис: США нравится идея уничтожения Европы в мировой войне

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США нравится идея уничтожения Европы в случае глобальной войны с Россией, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted.
Так он прокомментировал возможное снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте
Вчера, 19:13
"Просто, чтобы вы понимали детали, мы говорим о войне с ядерной державой, и я думаю, США не возражают против этого, потому что Европа была бы стерта с лица Земли в первую очередь. Вы знаете, Америке нравится эта идея, точно так же, как и взрыв газопровода "Северный поток", — считает Моррис.
По словам журналиста, цель США заключается в экономическом ослаблении ЕС и укреплении позиций доллара в мире.
«
"Это отвратительно и вызывает серьезную тревогу", — отметил он.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что использование Киевом высокоточного оружия большой дальности западного производства возможно только при участии военнослужащих стран НАТО.
Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
"Лучшее вооружение": на Западе рассказали о подготовке к войне с Россией
Вчера, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинЕвропаНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала