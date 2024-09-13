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"Стерта с лица Земли": на Западе раскрыли тайное желание США
"Стерта с лица Земли": на Западе раскрыли тайное желание США - РИА Новости, 13.09.2024
"Стерта с лица Земли": на Западе раскрыли тайное желание США
США нравится идея уничтожения Европы в случае глобальной войны с Россией, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:31
2024-09-13T20:31
2024-09-13T20:31
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США нравится идея уничтожения Европы в случае глобальной войны с Россией, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted.Так он прокомментировал возможное снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России."Просто, чтобы вы понимали детали, мы говорим о войне с ядерной державой, и я думаю, США не возражают против этого, потому что Европа была бы стерта с лица Земли в первую очередь. Вы знаете, Америке нравится эта идея, точно так же, как и взрыв газопровода "Северный поток", — считает Моррис.По словам журналиста, цель США заключается в экономическом ослаблении ЕС и укреплении позиций доллара в мире."Это отвратительно и вызывает серьезную тревогу", — отметил он.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что использование Киевом высокоточного оружия большой дальности западного производства возможно только при участии военнослужащих стран НАТО.Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
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"Стерта с лица Земли": на Западе раскрыли тайное желание США
Моррис: США нравится идея уничтожения Европы в мировой войне