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США заявили, что всерьез восприняли предупреждения об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 13.09.2024 (обновлено: 19:06 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ssha-1972600001.html
США заявили, что всерьез восприняли предупреждения об ударах ВСУ по России
США заявили, что всерьез восприняли предупреждения об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 13.09.2024
США заявили, что всерьез восприняли предупреждения об ударах ВСУ по России
США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:03
2024-09-13T19:06
сша
россия
специальная военная операция на украине
джон кирби
нато
в мире
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы (президента РФ Владимира - ред.) Путина. Мы воспринимаем их серьезно", - заявил Кирби в ходе брифинга.Он подчеркнул, что Вашингтон при принятии решений руководствуется "своими расчетами".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Он также отметил, что заявление президента Путина о последствиях ударов вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240913/nebenzya-1972587372.html
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сша, россия, джон кирби, нато, в мире, вооруженные силы украины
США, Россия, Специальная военная операция на Украине, Джон Кирби, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины
США заявили, что всерьез восприняли предупреждения об ударах ВСУ по России

Кирби: США всерьез воспринимают предупреждения России об ударах по ее территории

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы (президента РФ Владимира - ред.) Путина. Мы воспринимаем их серьезно", - заявил Кирби в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что Вашингтон при принятии решений руководствуется "своими расчетами".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Запад уже решил позволить Украине бить вглубь России, заявил Небензя
Вчера, 18:15
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Он также отметил, что заявление президента Путина о последствиях ударов вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
На Западе сделали заявление о масштабной войне
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияДжон КирбиНАТОВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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