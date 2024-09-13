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СМИ: пачка чипсов едва не вызвала экологическую катастрофу в нацпарке в США - РИА Новости, 13.09.2024
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16:38 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ssha-1972556642.html
СМИ: пачка чипсов едва не вызвала экологическую катастрофу в нацпарке в США
СМИ: пачка чипсов едва не вызвала экологическую катастрофу в нацпарке в США - РИА Новости, 13.09.2024
СМИ: пачка чипсов едва не вызвала экологическую катастрофу в нацпарке в США
Пачка чипсов Cheetos, которую посетитель выбросил в Национальном парке "Карлсбадские пещеры" в Нью-Мексико, поставила под угрозу экосистему одного из гротов,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:38
2024-09-13T16:38
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пачка чипсов Cheetos, которую посетитель выбросил в Национальном парке "Карлсбадские пещеры" в Нью-Мексико, поставила под угрозу экосистему одного из гротов, пишет Independent."По словам представителей парка, переработанная кукуруза из Cheetos спровоцировала распространение плесени на полу пещеры и на близлежащих формированиях", — уточняет издание со ссылкой на заявление представителей парка.В результате сверчки, клещи, пауки и мухи образовали целую пищевую цепочку, из-за чего плесень распространялась быстрыми темпами, объяснили сотрудники заповедника.В свою очередь, парковым рейнджерам пришлось вручную избавляться от нее с помощью пинцетов и зубных щеток, указывается в статье.Карлсбадские пещеры — это национальный парк на юго-востоке штата Нью-Мексико. Его главная достопримечательность — цепь из 80 пещер, которым уже 250 миллионов лет, в которых обитает много видов летучих мышей и других живых существ.
https://ria.ru/20240802/baykal-1963580412.html
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нью-мексико, в мире
Нью-Мексико, В мире
СМИ: пачка чипсов едва не вызвала экологическую катастрофу в нацпарке в США

Independent: пачка чипсов поставила под угрозу экосистему в Карлсбадских пещерах

© Pixabay / Pixabay LicenseТрансжиры
Трансжиры - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Pixabay / Pixabay License
Трансжиры. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пачка чипсов Cheetos, которую посетитель выбросил в Национальном парке "Карлсбадские пещеры" в Нью-Мексико, поставила под угрозу экосистему одного из гротов, пишет Independent.
"По словам представителей парка, переработанная кукуруза из Cheetos спровоцировала распространение плесени на полу пещеры и на близлежащих формированиях", — уточняет издание со ссылкой на заявление представителей парка.
В результате сверчки, клещи, пауки и мухи образовали целую пищевую цепочку, из-за чего плесень распространялась быстрыми темпами, объяснили сотрудники заповедника.
В свою очередь, парковым рейнджерам пришлось вручную избавляться от нее с помощью пинцетов и зубных щеток, указывается в статье.
Карлсбадские пещеры — это национальный парк на юго-востоке штата Нью-Мексико. Его главная достопримечательность — цепь из 80 пещер, которым уже 250 миллионов лет, в которых обитает много видов летучих мышей и других живых существ.
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