https://ria.ru/20240913/ssha-1972556642.html

СМИ: пачка чипсов едва не вызвала экологическую катастрофу в нацпарке в США

СМИ: пачка чипсов едва не вызвала экологическую катастрофу в нацпарке в США - РИА Новости, 13.09.2024

СМИ: пачка чипсов едва не вызвала экологическую катастрофу в нацпарке в США

Пачка чипсов Cheetos, которую посетитель выбросил в Национальном парке "Карлсбадские пещеры" в Нью-Мексико, поставила под угрозу экосистему одного из гротов,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:38

2024-09-13T16:38

2024-09-13T16:38

нью-мексико

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577752214_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_3fee0dfd9bf9a4784b65e2c20ebadb8a.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пачка чипсов Cheetos, которую посетитель выбросил в Национальном парке "Карлсбадские пещеры" в Нью-Мексико, поставила под угрозу экосистему одного из гротов, пишет Independent."По словам представителей парка, переработанная кукуруза из Cheetos спровоцировала распространение плесени на полу пещеры и на близлежащих формированиях", — уточняет издание со ссылкой на заявление представителей парка.В результате сверчки, клещи, пауки и мухи образовали целую пищевую цепочку, из-за чего плесень распространялась быстрыми темпами, объяснили сотрудники заповедника.В свою очередь, парковым рейнджерам пришлось вручную избавляться от нее с помощью пинцетов и зубных щеток, указывается в статье.Карлсбадские пещеры — это национальный парк на юго-востоке штата Нью-Мексико. Его главная достопримечательность — цепь из 80 пещер, которым уже 250 миллионов лет, в которых обитает много видов летучих мышей и других живых существ.

https://ria.ru/20240802/baykal-1963580412.html

нью-мексико

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-мексико, в мире