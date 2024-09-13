В США раскрыли, какое американское оружие уничтожит украинцев
Полковник Уилкерсон: американские F-16 будут убивать украинцев
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американские истребители F-16 будут убивать самих украинцев из-за встроенного автопилота, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Есть одна проблема с F-16, и я подозреваю, что Украина уже в курсе. Мы, конечно, предупреждали их, но я подозреваю, что они должны были сами это понять. F-16 убьет вас. Этот самолет убьет вас", — предупредил он.
По словам офицера, ВСУ имеют дело с самолетом, который сам выполняет многие действия, и вмешательство пилота может привести к крушению.
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"А если вы считаете себя первоклассным пилотом, то он убьет вас еще быстрее, потому что не вы управляете самолетом F-16, он сам управляет собой", — добавил Уилкерсон.
В конце августа депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что ЗРК Patriot ВСУ сбил поставленный на Украину истребитель F-16 из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он не справился с управлением.
В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 в страну. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
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