https://ria.ru/20240913/ssha-1972529008.html

В штате Виргиния два человека погибли при стрельбе

В штате Виргиния два человека погибли при стрельбе - РИА Новости, 13.09.2024

В штате Виргиния два человека погибли при стрельбе

Два человека погибли, трое пострадали во время стрельбы в американском штате Виргиния, говорится в заявлении местной полиции. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:53

2024-09-13T14:53

2024-09-13T14:53

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали во время стрельбы в американском штате Виргиния, говорится в заявлении местной полиции. Стрельба произошла в четверг в городе Саффолк. "Один взрослый мужчина погиб на месте, еще один скончался от полученных ранений в больнице. Еще трое человек были госпитализированы, им сейчас оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Детали пока не разглашаются. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240908/strelba-1971347937.html

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в мире, виргиния, сша