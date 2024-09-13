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В штате Виргиния два человека погибли при стрельбе
В штате Виргиния два человека погибли при стрельбе - РИА Новости, 13.09.2024
В штате Виргиния два человека погибли при стрельбе
Два человека погибли, трое пострадали во время стрельбы в американском штате Виргиния, говорится в заявлении местной полиции. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:53
2024-09-13T14:53
2024-09-13T14:53
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали во время стрельбы в американском штате Виргиния, говорится в заявлении местной полиции. Стрельба произошла в четверг в городе Саффолк. "Один взрослый мужчина погиб на месте, еще один скончался от полученных ранений в больнице. Еще трое человек были госпитализированы, им сейчас оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Детали пока не разглашаются. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
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в мире, виргиния, сша
В штате Виргиния два человека погибли при стрельбе
При стрельбе в американском штате Виргиния погибли два человека, трое пострадали
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали во время стрельбы в американском штате Виргиния, говорится в заявлении местной полиции.
Стрельба произошла в четверг в городе Саффолк.
"Один взрослый мужчина погиб на месте, еще один скончался от полученных ранений в больнице. Еще трое человек были госпитализированы, им сейчас оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Детали пока не разглашаются. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.